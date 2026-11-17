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Mehr als 100 Experten für Zell- und Gentherapie treffen sich in Köln anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Cellex



17.11.2026 / 14:05 CET/CEST

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KÖLN, Deutschland, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Cellex Cell Professionals begrüßte am 8. November mehr als 100 Forscher, Kliniker und Branchenexperten zum Cellex Symposium 2026 im Wasserturm Hotel Köln. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Zell- und Gentherapie am Wendepunkt" und umfasste zehn wissenschaftliche Vorträge in drei Sessions, die den gesamten Weg von der Forschung und Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung abdeckten. Das Symposium markierte gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum von Cellex, das sich von einem Apherese-Dienstleister für Stammzellspenderregister zu einer Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) für Zelltherapien entwickelt hat. Die Eröffnungssitzung mit dem Titel "Translation: From Cells to Clinical Impact" befasste sich mit der Umsetzung von Zelltherapien in die klinische Praxis und umfasste Vorträge zu genomisch modifizierten T-Zellen, zur allogenen Immunzelltherapie bei Sepsis sowie zur GMP-Konformität als treibender Faktor für die Produktionsleistung. Zu Wort kamen dabei Dr. Hyatt Balke-Want (Universitätsklinikum Köln), Dr. Jens Altrichter (Artcline GmbH) und Dr. Matthias Domogalla (Cellex). Die zweite Sitzung mit dem Titel "Targeting" befasste sich mit schwer zu behandelnden Krebsarten und genetischen Störungen, von Peptidimpfstoffen und Gen-Editing-Plattformen bis hin zu PRAME-gerichteten TCR-T-Zellen und schwer zu targetierenden Antigenen in soliden Tumoren und hämatologischen Malignomen. Als Referenten traten Prof. Elke Jäger (Krankenhaus Nordwest Frankfurt), Prof. Frank Buchholz (Technische Universität Dresden), Prof. Martin Wermke (Universitätsklinikum Dresden) und Dr. Ali Mohammed (Immatics Biotechnologies) auf. An moderierten Expertentischen diskutierten die Teilnehmer über künstliche Intelligenz in einem regulierten Umfeld und darüber, ob die Produktqualität an verschiedenen Produktionsstandorten aufrechterhalten werden kann. In der abschließenden Sitzung "Market Reality" wurde das Thema Skalierung behandelt. Dabei ging es um GMP-Rohstoffe, integrierte CDMO-Modelle und Chinas Rolle in der globalen Biotechnologie. Referenten waren Rachel Atlee (Akron Bio), Dr. Suvi Annala (Cellex) und Ping Shek (STBio Limited). "Ein großartiges Treffen, um mit Freunden und Kollegen auf dem Gebiet der Zell- und Gentherapie wieder in Kontakt zu treten", sagte Prof. Dr. med. Martin Wermke, Direktor der Abteilung für frühe klinische Studien am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden. "Das Symposium deckte an einem einzigen Tag den gesamten Prozess von der Forschung und Entwicklung bis zur Kommerzialisierung ab. Der offene Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie hat deutlich gemacht, dass die Entscheidungen, die unser Fachgebiet jetzt trifft, das nächste Jahrzehnt prägen werden." "Fortschrittliche Therapien werden erst dann in großem Maßstab zu den Patienten gelangen, wenn Wissenschaft, Produktion und regulatorisches Fachwissen Hand in Hand voranschreiten", erklärte Dr. Armin Ehninger, wissenschaftlicher und strategischer Leiter bei Cellex Cell Professionals. "Dieses Symposium brachte diese unterschiedlichen Perspektiven zusammen, und wir freuen uns darauf, diese Gespräche mit unseren Partnern fortzusetzen." Informationen zu Cellex Cell Professionals Cellex Cell Professionals wurde vor 25 Jahren gegründet, um Stammzellspenderregister mit Apherese-Dienstleistungen zu unterstützen, und ist heute ein CDMO für Zelltherapien mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung autologer und allogener Produkte. Das Unternehmen unterstützt Partner aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Wissenschaft in der präklinischen und klinischen Entwicklung sowie in der kommerziellen Herstellung. Cellex vereint GMP-Herstellungskompetenz mit der Sammlung zellulärer Ausgangsmaterialien und Lieferkettenfähigkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cellex.me/en Pressekontakt:

Elena Görris

Managerin Strategisches Marketing

Cellex Cell Professionals GmbH

E-Mail: e.goerris@cellex.me

Telefon: +49 151 12410817 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/mehr-als-100-experten-fur-zell--und-gentherapie-treffen-sich-in-koln-anlasslich-des-25-jahrigen-jubilaums-der-cellex-302941871.html



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