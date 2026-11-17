Durch ein Update für seine Pixel-Smartphones bereitet Google einigen User:innen Probleme. Denn mit der neuen Version von Android 17 funktionieren einige Features nicht mehr wie gewünscht. Was Betroffene dagegen unternehmen können. Vor wenigen Tagen hat Google den Pixel-Drop für November 2026 veröffentlicht. Mit dem Update von Android 17 bekommen Pixel-10-Geräte eine "Klartext"-Funktion. Dadurch entfernt KI bei Sprachnachrichten Füllwörter wie "ähm". ...

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