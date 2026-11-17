MOSKAU/SHENZHEN (dpa-AFX) - Die massiven ukrainischen Angriffe auf die Krim-Brücke könnten aus Sicht des Kremls mit dem in China geplanten Dreiergipfel zwischen Washington, Peking und Moskau zusammenhängen. "Das ist nicht auszuschließen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Medien zufolge. Während sich Kremlchef Wladimir Putin auf den Gipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping vorbereitet, hat die Ukraine an den vergangenen zwei Tagen die Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim angegriffen und schwerbeschädigt.

Peskow warf der Ukraine "Terror" vor. Die Führung in Kiew hatte davor gewarnt, den Dreiergipfel am Donnerstag in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Shenzhen für Gespräche über den Ukraine-Krieg zu nutzen. Nach Darstellung Peskows haben die Angriffe Kiews keinen Einfluss auf Treffen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). "Ja, alles wird nach Plan laufen, hoffen wir", sagte Peskow vor den Gesprächen in Shenzhen. Russland sieht demnach Fragen der strategischen Stabilität und damit der atomaren Abrüstung als ein wichtiges Thema bei dem Treffen.

Russlands Ermittlungskomitee hat nach den Angriffen auf die Brücke am Montag und Dienstag ein Strafverfahren eingeleitet. Die Brücke sei beschädigt worden. Sie werde ohne Zweifel wiederaufgebaut, sagte Peskow. Eine Regierungskommission werde einen Plan zur Wiederinbetriebnahme der Brücke und zur Organisation des Verkehrs vorgelegen, hieß es. Der Zugverkehr der Brücke lief indes wieder an. Der Autoverkehr über das Bauwerk wurde nach russischen Angaben eingestellt.

Die Ukraine hatte die für Russland strategisch wichtige Brücke auch in der Vergangenheit schwerbeschädigt. Das Prestigeprojekt Putins gilt als eines der bestbewachten und durch die russische Flugabwehr geschützten Objekte./mau/DP/mis