Berlin (ots) -Sechs Wochen vor dem Jahreswechsel verweigert das Bundesinnenministerium jede politische Verantwortung für die verheerenden Folgen der Silvesterböllerei. Dies geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage zu möglichen Böllerverboten an Silvester hervor. Einschränkungen privater Silvesterböllerei werfen demnach "komplexe gesellschaftliche Fragen auf, insbesondere mit Blick auf die Freiheit des Einzelnen und den Ausgleich gegenläufiger Interessen". Damit begeht Innenminister Dobrindt Amtseidbruch, nimmt erneut billigend tausende Verletzte in Kauf und missbraucht die Freiheit des Einzelnen als Vorwand für seine eigene Untätigkeit, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe (DUH).Dazu sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch:"Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Gesundheit und Freiheit anderer gefährdet werden. Doch genau dieser Abwägung verweigert sich das Bundesinnenministerium seit Jahren. Während das Ministerium weiter Jahr für Jahr abwägt, sterben jährlich Menschen durch Feuerwerk, Tausende werden verletzt, Notaufnahmen geraten an ihre Belastungsgrenzen und triagieren, Einsatzkräfte werden gezielt mit Pyrotechnik angegriffen, Tiere geraten in Todesangst und die Luft wird mit extremen Mengen gesundheitsschädlichen Feinstaubs belastet. Zurück bleiben tonnenweise Müll und eine Gesellschaft, die Jahr für Jahr die Folgen dieser politischen Untätigkeit tragen muss. Bundesinnenminister Dobrindt verteidigt die Freiheit zu böllern, während er die Gesundheit, Sicherheit und Freiheit aller anderen ignoriert. Wir fordern einen Kurswechsel des Ministeriums und ein privates Böllerverbot zum anstehenden Jahreswechsel."Die DUH hat aktuelle wissenschaftliche Studien zu den gesundheitlichen Folgen privater Silvesterfeuerwerke zusammengetragen. Sie dokumentieren schwere, teils lebenslange Augen-, Hand- und Gehörverletzungen, von denen besonders häufig Kinder und Jugendliche sowie völlig unbeteiligte Personen betroffen sind. So sind rund 40 Prozent der Menschen mit feuerwerksbedingten Augenverletzungen minderjährig und das größtenteils durch ganz legales, frei verkäufliches Feuerwerk. Während der pandemiebedingten Verkaufsverbote gingen die Verletzungszahlen drastisch zurück, ebenso die sonst üblichen extremen Feinstaubspitzen zum Jahreswechsel. Die Studien belegen zudem, dass Feuerwerksqualm gesundheitsschädliche Metalle und weitere Schadstoffe enthält, die insbesondere für Menschen mit Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gefährlich sind. Hinzu kommen die massiven Auswirkungen auf Haus- und Wildtiere, die Belastung von Rettungsdiensten und Krankenhäusern, Angriffe auf Einsatzkräfte und die enormen Müllmengen.Hintergrund:Dem wachsenden Aktionsbündnis für ein böllerfreies Silvester gehören neben der DUH mehr als 80 weitere Organisationen an. Knapp 1,17 Millionen unterstützen den Offenen Brief des Bündnisses für ein privates Böllerverbot: www.duh.de/boellerciaoLink:Zur Zusammenfassung wissenschaftlicher Studien über gesundheitliche Folgen privater Silvesterfeuerwerke: https://l.duh.de/pm261117Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6392427