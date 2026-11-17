Unterföhring (ots) -Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen mit Liebe. Am Valentinstag, am 14. Februar 2027, startet der neue Sender SAT.2 - kostenlos auf allen klassischen Verbreitungswegen, auf allen Plattformen und mit einer eigenen Senderwelt auf Joyn. SAT.2 wird neben SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku der 7+1. lineare Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe.Wiedersehen macht Freude. In SAT.2 treffen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf große deutsche Fiktion-Klassiker und ihre Heldinnen und Helden. Als Beispiele seien erwähnt: Henning Baum in "Der letzte Bulle", Ottfried Fischer und Ruth Drexel in "Der Bulle von Tölz", Alexandra Neldel in "Verliebt in Berlin", Rebecca Immanuel und Christof M. Ohrt in "Edel & Starck", Jeanette Biedermann in "Anna und die Liebe", Schäferhund Rex, Tobias Moretti und Gedeon Burkhard in "Kommissar Rex", Diana Amft in "Josephine Klick" und natürlich auch Annette Frier als legendäre Anwältin in "Danni Lowinski".Ellen Koch, verantwortlich für die Content Strategy von SAT.2: "Zum Valentinstag schenken wir Deutschland SAT.2. SAT.2 wird allen gefallen, die SAT.1 gerne schauen oder geschaut haben. Wir bieten unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Programm mit vertrauten Stars, Programm zum Miträtseln und Programm zum Genießen. Ein Schwerpunkt liegt auf deutscher Fiktion."Wiedersehen mit Liebe. Das SAT.2-Logo lehnt sich natürlich an das SAT.1-Logo an. Stärkster Unterschied: Das "S" in SAT.2 ist typographisch eine gespiegelte 2. Das sorgt für einen besonderen Effekt: Wenn man das Logo staucht, entsteht ein Herz.Wiedersehen macht Freude. Jeder SAT.2-Abend hat ein klares Gesicht. So geht es in den ersten Wochen los:Sonntags lädt SAT.2 zum Quizabend - gerne mit Jörg Pilawa.Montags zeigt SAT.2 "Mein Lokal, Dein Lokal".Dienstags setzt SAT.2 auf gutes Essen.Mittwochs schnüffelt "Kommissar Rex" in SAT.2.Donnerstags berät "Danni Lowinski" rechtlich in SAT.2.Freitags sagt Julia Leischik in SAT.2 "Bitte melde dich".Samstags setzt SAT.2 auf True-Crime-Programme.Pressekontakt:Christoph KörferTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1178Christoph.Koerfer@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-MetzgerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comSAT.2Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6392438