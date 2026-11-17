München (ots) -"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident von Sachsen)Martin Richenhagen (deutsch-amerikanischer Manager)Walter Sittler (Schauspieler)Ilanit Spinner (ARD-Hauptstadtstudio)Christoph von Marschall (Tagesspiegel)Bezahlbare Energie und Reformen für mehr WachstumDarüber diskutieren die Parteivorsitzende der Grünen Franziska Brantner und der Ministerpräsident von Sachsen Michael Kretschmer (CDU).Donald Trumps Kurs nach den MidtermsIm Studio: der deutsch-amerikanische Manager Martin Richenhagen.Es kommentieren: der Schauspieler Walter Sittler, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Ilanit Spinner und der Korrespondent des Tagesspiegel Christoph von Marschall."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PRTel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6392445

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