Wesseling (ots) -Die Chemie- und Prozessindustrie steht vor einem Realitätstest: Entscheidend ist nicht mehr allein, welche Technologien- und Transformationsprojekte theoretisch möglich sind, sondern welche sich wirtschaftlich und im industriellen Maßstab umsetzen lassen. Die Griesemann Gruppe begleitet Unternehmen seit 50 Jahren bei der Planung, Modernisierung und Realisierung industrieller Anlagen. CEO Björn Griesemann sieht in der konsequenten Umsetzung neuer Technologien den entscheidenden Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland und Europa.Wasserstoff, Elektrifizierung, Carbon Management und Kreislaufwirtschaft gelten als zentrale Bausteine für die Transformation der Chemie- und Prozessindustrie. Doch während in den vergangenen Jahren zahlreiche technologische Zukunftskonzepte entwickelt wurden, rückt zunehmend die praktische Umsetzung in den Fokus. Denn zwischen einer innovativen Idee und einer wirtschaftlich tragfähigen industriellen Anwendung liegen häufig komplexe Herausforderungen.Genehmigungsverfahren benötigen Zeit, Energie und Rohstoffe stehen nicht überall ausreichend zur Verfügung und technische Innovationen allein garantieren noch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Entscheidend sind wettbewerbsfähige Kosten, verlässliche Abnahmebedingungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Für die Prozessindustrie bedeutet das einen notwendigen Perspektivwechsel: Transformation muss nicht nur technologisch funktionieren, sondern sich auch wirtschaftlich rechnen."Das macht Transformation nicht weniger notwendig. Im Gegenteil: Es macht sie konkreter. Die größte Chance besteht darin, zu lernen, industrielle Wertschöpfung neu zu denken, effiziente Chemieproduktion zu realisieren und dieses Wissen in einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für den deutschen und europäischen Industriestandort zu verwandeln", erklärt Björn Griesemann, CEO der Griesemann Gruppe.Industrielles Know-how entsteht durch konkrete UmsetzungDas Ziel einer klimaneutraleren und stärker kreislauforientierten Industrie bleibt bestehen. Der Weg dorthin führt jedoch weniger über einzelne technologische Durchbrüche als über die erfolgreiche Realisierung konkreter Industrieprojekte. Anlagen müssen geplant, genehmigt, gebaut, integriert, betrieben und kontinuierlich optimiert werden. Erst durch diese praktische Erfahrung entsteht das Wissen, das für die industrielle Transformation langfristig entscheidend ist.Dazu gehören beispielsweise die Integration von Wasserstoff in bestehende Produktionsverbünde, die intelligente Kopplung von Stoff- und Energieströmen sowie die industrielle Umsetzung von Carbon Management, chemischem Recycling und Multi-Feed-Raffinerien. Jede realisierte Anlage liefert dabei wichtige Erkenntnisse für weitere Projekte und schafft neue Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette."Technologieführerschaft allein ersetzt keinen wettbewerbsfähigen Produktionsstandort. Die Zukunft der Prozessindustrie und des Anlagenbaus entscheidet sich vielmehr über die Betriebserfahrung, Optimierung und Skalierung energieeffizienter und transformierter Anlagen. Erst daraus entsteht Know-how, das sich auch international nutzen und exportieren lässt", so Griesemann.Wirtschaftlichkeit als Voraussetzung für die TransformationNeben technologischer Expertise braucht eine zukunftsfähige Chemie- und Prozessindustrie vor allem verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wettbewerbsfähige Energiepreise sind dabei ebenso wichtig wie Planungssicherheit und Investitionsbedingungen. Nachhaltige und spezialisierte Chemieprodukte müssen sich auch im internationalen Wettbewerb behaupten können.Dort, wo sich neue Märkte noch nicht eigenständig entwickeln, können gezielte politische Anreize und verlässliche Nachfrage zusätzliche Investitionssicherheit schaffen. Entscheidend ist, die vorhandenen technologischen Möglichkeiten nun konsequent in wirtschaftlich tragfähige Projekte zu überführen.Jede erfolgreich realisierte Industrieanlage stärkt dabei nicht nur die industrielle Wertschöpfung, sondern auch die technologische Kompetenz und Widerstandsfähigkeit des Standorts. Die Transformation wird so zu einer konkreten Investition in die Zukunftsfähigkeit der europäischen Industrie.50 Jahre Erfahrung im industriellen AnlagenbauSeit fünf Jahrzehnten begleitet die Griesemann Gruppe die Prozessindustrie bei der Planung, Modernisierung und Realisierung industrieller Anlagen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 1.670 Mitarbeitende an mehr als 45 Standorten in Zentraleuropa.Als technologieneutraler Partner verbindet die Griesemann Gruppe Engineering, Anlagenbau und Industrieservices. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Projektabwicklung - von der ersten Konzeptentwicklung über Engineering, Genehmigung und Beschaffung bis hin zur Realisierung, Integration und Inbetriebnahme. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden die technisch und wirtschaftlich beste Lösung zu entwickeln und in die industrielle Praxis zu überführen.Insbesondere bei neuen Technologien kommt dieser ganzheitlichen Umsetzungskompetenz eine zentrale Bedeutung zu. Denn zwischen einer grundsätzlich funktionierenden Technologie und einer zuverlässig produzierenden Industrieanlage liegen zahlreiche planerische, technische und organisatorische Herausforderungen. Langjährige Erfahrung und fundiertes Prozessverständnis sind deshalb wesentliche Voraussetzungen, um innovative Konzepte erfolgreich in den industriellen Maßstab zu übertragen.Die Zukunft entscheidet sich an realisierten AnlagenNach 50 Jahren im Anlagenbau sieht die Griesemann Gruppe ihre Aufgabe aktueller denn je. Die Transformation der Chemie- und Prozessindustrie erfordert nicht nur neue Technologien, sondern vor allem Unternehmen, die deren Umsetzung in der industriellen Realität vorantreiben. Dafür müssen Innovation, wirtschaftliche Tragfähigkeit und praktische Umsetzung konsequent zusammengedacht werden."Die Zukunft des Industriestandorts und der Chemieindustrie entscheidet sich nicht allein daran, welche Technologien wir entwickeln, sondern daran, welche Anlagen wir tatsächlich bauen und erfolgreich betreiben", betont Björn Griesemann.Weitere Informationen über die Griesemann Gruppe unter: www.griesemann.comSebastian Orzel022327080presse@griesemann.comwww.griesemann.comOriginal-Content von: Griesemann Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176105/40000271