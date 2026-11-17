BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sieht die deutsche Brauwirtschaft vor großen Herausforderungen und hat einen Abbau bürokratischer Belastungen angekündigt. Bei einem Besuch der Neuzeller Klosterbrauerei (Oder-Spree) wollte er mit Vertretern der Branche unter anderem über steigende Kosten, Energieversorgung und den rückläufigen Bierkonsum sprechen.

"Es ist eine schwierige Situation", sagte Rainer im Vorfeld des Gesprächs. Brauereien benötigten viel Energie und litten zugleich unter hohen bürokratischen Anforderungen. Hinzu komme, dass der Bierkonsum zurückgehe. Zwar werde ein Teil davon durch den Markt für alkoholfreie Biere aufgefangen, "aber leider Gottes nicht alles". Davon seien nicht nur Brauereien, sondern auch Hopfenbauern betroffen.

Minister: Bürokratische Auflagen kommen auf den Prüfstand

Rainer kündigte an, sein Ministerium werde Dokumentations- und Berichtspflichten überprüfen. "Für mich ist ein Hauptthema das Senken der Bürokratie", sagte der Minister. Alle entsprechenden Vorgaben sollten auf den Prüfstand gestellt werden. Der Chef der Neuzeller Klosterbrauerei, Stefan Fritsche, verwies auf die Belastungen durch gestiegene Energiekosten. Brauereien seien wegen ihres hohen Energiebedarfs besonders betroffen. Eigene Solarstromanlagen könnten den Bedarf nur zu einem geringen Teil decken./anj/DP/mis