Frankfurt am Main / Berlin (ots) -Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft ist Motor des Klimaschutzes. Daten und Projektbeispiele zeigen deutliche Fortschritte auf dem Pfad zum CO2-armen Gebäudebetrieb. Gleichzeitig steigt die Gefahr, dass die Politik genau jene Akteure destabilisiert, die für das bezahlbare Wohnen unverzichtbar sind.Die Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) veröffentlicht ihren diesjährigen Praxisbericht erneut auf großer bundespolitischer Bühne, dem "Tag der Wohnungswirtschaft" des GdW, am heutigen 17. November 2026 in Berlin. Der 220 Seiten starke Bericht trägt Zahlen, Daten und Fakten aus aktuellen Umfragen zusammen, Mitgliedsunternehmen der IW.2050 stellen ihre Klimastrategien und Transformationsprojekte vor, Verbände analysieren politische Rahmenbedingungen und strukturelle Hindernisse. Der Praxisbericht der IW.2050 ist repräsentativ, denn der Gebäudebestand der knapp 250 IW.2050-Partner umfasst rund 2,2 Millionen Wohnungen, in denen rund 5,8 Millionen Menschen leben.Ambitionen zur CO2-Vermeidung weiter gestiegenDer Wille der Branche zur Dekarbonisierung ist ungebrochen. Schon der Titel des Praxisberichts bringt das zum Ausdruck: "Mittendrin in der Energiewende. Die soziale Wohnungswirtschaft gestaltet sie mit." Wesentliche Daten lieferten die Mitgliedsunternehmen der IW.2050 im Rahmen einer Web-Befragung. Die gesammelten Werte weisen einen Median der Treibhausgas-Emissionen von knapp 23 kg CO2/m2/a aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 23,36 kg CO2/m2/a ist damit ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Im Vergleich zu den vom GdW letztmalig 2025 veröffentlichten Referenzwerten (Heizperiode 2023) liegen die teilnehmenden IW.2050-Unternehmen deutlich unter dem Durchschnitt aller GdW-Mitgliedsunternehmen. Dieser betrug 27 kg CO2/m2/a für Kohlendioxid-Emissionen. Für das Zieljahr 2045 ergibt sich ein prognostizierter Median von 5,25 kg CO2/m2/a im Vergleich zu den im Jahr 2025 erhobenen 7,36 kg CO2/m2/a. Diese Entwicklung verdeutlicht die Anstrengungen der beteiligten Wohnungsunternehmen zur Reduktion ihrer THG-Emissionen. Dabei zeigt der Praxisbericht 2026 einen deutlichen Kurswechsel: Nicht mehr der möglichst hohe energetische Standard des Gebäudes steht im Mittelpunkt. Entscheidend ist vielmehr, mit den verfügbaren Mitteln möglichst viel CO2 einzusparen und zugleich bezahlbare Mieten zu sichern. Laut Webabfrage verfolgen 64 Prozent diesen Weg.Die Ergebnisse der IW.2050-Erhebung zeigen, dass inzwischen nur noch ein äußerst geringer Anteil der Unternehmen keine abgeschlossene Klimastrategie vorweisen kann. Laut Befragung verfügen lediglich fünf Prozent nicht über eine fertiggestellte Strategie, 82 Prozent befinden sich bereits in der Phase der Umsetzung. Dazu tragen auch zahlreiche kostenfreie Angebote der IW.2050 für ihre Partnerunternehmen bei: Online-Webinare, diverse Austauschformate, Peer Learnings, Themen-Pioniergruppen und Live-Kongresse.Praxisbericht konfrontiert die Politik mit der PraxisWie immer die Klimapfade der einzelnen Wohnungsunternehmen ausgestaltet sind - sie geraten zunehmend unter regulatorischen und finanziellen Druck, der mehrere Ursachen hat:- Steigende Bau- und Kreditkosten erschweren Neubau und Bestandsmodernisierung.- Wechselnde Zeit- und Zielvorgaben der Politik durch kurzatmige Gesetzgebung.- Reduzierte und nachteilig veränderte Förderprogramme.- Steigende regulatorische und administrative Anforderungen.Auch der mittlerweile 6. Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 soll dazu beitragen, die Auseinandersetzung der sozial orientierten Wohnungswirtschaft mit diesen vielfältigen Herausforderungen aufzuzeigen und mehr Praxisnähe in die Politik zu tragen.IW.2050 schafft digitale Grundlagen für die TransformationDie Initiative Wohnen.2050 unterstützt die sozial orientierte Wohnungswirtschaft seit 2020 auf dem Weg zur Klimaneutralität. Inzwischen gehören ihr 245 Partnerunternehmen und 13 institutionelle Partner an. Als Lern- und Praxisnetzwerk treibt sie die Entwicklung digitaler Werkzeuge voran. Eine zentrale Rolle spielen dabei KlimaPfadfinder, KlimaFinanzierung und KlimaRisikoanalyse. Der neue KlimaPfadfinder 3.0 trennt die aktuelle CO2-Bilanz vom Modernisierungspfad und berücksichtigt unter anderem Witterung, Leerstand und Veränderungen im Gebäudebestand. Damit erleichtert er insbesondere die Arbeit mit großen Portfolios. Das Tool KlimaFinanzierung zeigt, wie sich Klimamaßnahmen auf Bilanz, Ergebnis und Cashflow auswirken. Die KlimaRisikoanalyse hilft, physische und transitorische Risiken sowohl auf Unternehmens- als auch auf Gebäudeebene einzuschätzen. Im Zuge ihrer Strategie 2030+ will die IW.2050 diese bislang vor allem Excel-basierten Werkzeuge schrittweise zu einem digitalen und KI-gestützten Angebot weiterentwickeln.Der IW.2050-Praxisbericht wird vom GdW in den Fachministerien und im Bundestag verteilt. Für alle Interessierten steht er ab sofort auf der Website des Zusammenschlusses zum kostenfreien Download bereit: www.iw2050.de/praxisberichtPressekontakt:Felix Lüter, geschäftsführender Vorstand der Initiative Wohnen.2050 e.V., info@iw2050.de, +49 (69) 678674-1280, www.iw2050.deHeike D. Schmitt, hd...s agentur für presse- und öffentlichkeitsarbeit, info@hds-pr.com, +49 (0) 611 99 29 111, www.hds-pr.comOriginal-Content von: Initiative Wohnen.2050 e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166794/6392464