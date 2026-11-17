WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Oktober etwas stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im September waren die Erlöse um 0,8 Prozent nach oben geklettert.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugen stiegen die Einzelhandelserlöse im Oktober um 0,6 Prozent. Hier war ein Plus von 0,4 Prozent erwartet worden./jsl/he