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DONE Deliveries erkennt mit KI risikoreiche Fracht, bevor der Lkw gebucht ist



17.11.2026 / 14:57 CET/CEST

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Während Ladungsdiebstähle und Betrug zunehmen, erkennt DONE Guard Sendungen mit erhöhtem Schutzbedarf - selbst wenn der Versender ihren Wert nicht kennt.



Berlin, Deutschland - DONE Deliveries , ein europäisches Freight-Tech-Unternehmen, schützt geschäftskritische Straßentransporte mit DONE Guard, einem KI-gestützten Sicherheitsverfahren. Seit dem Start im März 2026 hat es die Sendungen von mehr als 1.100 Kunden in ganz Europa geschützt.



Allein im Juni und Juli 2026 verzeichnete die Transported Asset Protection Association (TAPA EMEA) 2.120 Ladungsdiebstähle in nur fünf europäischen Ländern - Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien -, also rund 35 pro Tag. Auch der Betrug nimmt zu: Laut IUMI und TAPA EMEA wurden in Deutschland von Januar bis Juli 2025 bereits 88 Fälle sogenannter Phantomfrachtführer registriert - so viele wie im gesamten Jahr 2024. Dabei geben sich Kriminelle als seriöse Frachtführer aus, um Ladungen abzuholen.



Beide Risiken entscheiden sich bei der Buchung - oft durch Logistikdienstleister, die nicht wissen, was auf den Paletten liegt. Gleichzeitig ist die Haftung des Frachtführers nach CMR auf 8,33 SZR pro Kilogramm begrenzt.



Genau hier setzt DONE Guard an. Statt darauf zu warten, dass der Kunde eine Sendung als sensibel meldet, analysiert die KI jede Anfrage: Adressen, Warenbeschreibung und Details, die selbst dem Kunden oft entgehen. Eine Lieferung an ein Modegeschäft oder ein Messegelände oder ein Hinweis auf hochwertige Ware genügt, um den Auftrag zu markieren. Die endgültige Entscheidung treffen immer Menschen: Ein Shipping Agent von DONE prüft jeden Fall, stimmt ihn mit dem Kunden ab und überführt den Transport in das DONE-Guard-Verfahren.



"Zu lange wurde Fracht im Straßengüterverkehr nur reaktiv geschützt - Versicherer und Frachtführer werden erst aktiv, wenn die Ware bereits weg ist. Tatsächlich sehen viele Sendungen, die Schutz brauchen, auf dem Buchungsformular völlig gewöhnlich aus", sagt Damian Misiek, CEO und Mitgründer von DONE Deliveries. "Mit DONE Guard prüft die KI jeden Auftrag, bevor ein Lkw zugewiesen wird. So sind unsere Kunden geschützt, auch wenn sie noch gar nicht wissen, dass sie Schutz brauchen."



Die meisten DONE-Guard-Fälle stammen aus den Bereichen Automotive, Luftfahrt, Mode sowie Events und Messen - Branchen, auf die sich DONE Deliveries spezialisiert hat.



Jede Sendung umfasst eine KI-Prüfung, eine fünfstufige Frachtführer-Verifizierung, eine Direktzustellung ohne Umladung und Track&Trace rund um die Uhr. Mit DONE Guard werden zusätzliche Schutzmaßnahmen mit dem Kunden vereinbart - von einem exklusiv eingesetzten Fahrzeug ohne Subunternehmer und einer optionalen Warenversicherung bis 2 Mio. € bis hin zur GPS-Ortung mit Alarm bei Routenabweichungen. Das Track&Trace-Team von DONE weist den Fahrer in die Sicherheitsanforderungen ein, legt bewachte Parkplätze für die Nacht fest, verfolgt die GPS-Position des Fahrzeugs und prüft alle paar Stunden den Sendungsstatus.



Über DONE Deliveries



DONE Deliveries ist ein europäisches Transport-Technologie-Unternehmen, spezialisiert auf Sendungen von 5 bis 20 Paletten und jede Ladung bis 24.000 kg, darunter nicht standardisierte Güter und Ware, die nicht umgeladen werden sollte - von Industriemaschinen und Langgut bis zu hochwertigen Gütern. Kunden buchen online in rund 3 Minuten über die Plattform Quote&Go oder per E-Mail - mit 33.000 verifizierten Fahrzeugen in 37 Ländern, einer CMR-Versicherung über 500.000 € für jede Sendung und voller vertraglicher Verantwortung als Spediteur. Mit einem Jahresumsatz von 60 Mio. € und fast 60.000 Sendungen pro Jahr erreicht das Unternehmen 98,2 % Pünktlichkeit und 99,95 % schadenfreie Sendungen. Weitere Informationen: www.donedeliveries.com .



Pressekontakt: Oskar Stanczak o.stanczak@donedeliveries.com



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