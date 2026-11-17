Emittent / Herausgeber: DONE Deliveries
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion
Oskar Stanczak
o.stanczak@donedeliveries.com
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.
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Oskar Stanczak
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Das europäische Freight-Tech-Unternehmen DONE Deliveries setzt mit „DONE Guard“ ein KI-gestütztes Sicherheitsverfahren ein, um risikoreiche Straßentransporte bereits vor der Lkw-Buchung zu identifizieren. Angesichts steigender Ladungsdiebstähle und Betrugsfälle analysiert die KI Buchungsdetails, um Sendungen mit erhöhtem Schutzbedarf zu markieren. Das Verfahren umfasst eine mehrstufige Verifizierung der Frachtführer, Echtzeit-Tracking sowie optionale Zusatzversicherungen für Branchen wie Automotive und Mode.