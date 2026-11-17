EQS-News: The Stevie Awards
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Bei einer Preisverleihung in New York City wurden von Frauen geführte Unternehmen und Fachkräfte geehrt.
FAIRFAX, Va., 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Stevie Awards for Women in Business, die weltweit höchste Auszeichnung für Unternehmerinnen, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und die von ihnen geleiteten Organisationen, haben die Gewinnerinnen für 2026 bekannt gegeben.
Die Stevie Awards for Women in Business sind ein internationaler Wettbewerb, der von den Schöpfern der International Business Awards und der American Business Awards ins Leben gerufen wurde. Der Stevie Award gilt weithin als die weltweit wichtigste Auszeichnung für Wirtschaftsthemen.
Die Finalisten des Wettbewerbs 2026 wurden im September bekanntgegeben. Die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze unter den Finalisten wurden am Montag, dem 16. November, im Rahmen einer Galaveranstaltung im New Yorker Marriott Marquis Hotel bekannt gegeben. Mehr als 480 nominierte weibliche Fachkräfte und ihre Gäste nahmen an den Präsentationen teil, die live über Vimeo übertragen wurden.
Der Wettbewerb 2026 lockte mehr als 1.500 Nominierungen von Organisationen und Einzelpersonen aus 56 Nationen an. Die Preisträger wurden für ihre Leistungen in mehr als 100 Kategorien geehrt, darunter Manager des Jahres, Unternehmer des Jahres, Innovativstes Unternehmen des Jahres, Startup des Jahres und Von Frauen geführter Arbeitsplatz des Jahres. Über 210 Wirtschaftsexperten aus acht spezialisierten Jurykomitees ermittelten die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze.
Die Grand Stevie Award-Trophäen wurden an fünf Organisationen verliehen, die die beste Gesamtheit der eingereichten Beiträge im Wettbewerb unter ihrem eigenen Namen oder im Namen eines oder mehrerer Kunden eingereicht hatten. Diese Auszeichnungen können nicht direkt beantragt werden. Die Gesamtsieger wurden anhand der Gesamtzahl der im Wettbewerb gewonnenen Gold-, Silber- und Bronze-Stevie-Awards ermittelt, wobei ein Gold-Stevie-Award 3 Punkte, ein Silber-Stevie-Award 2 Punkte und ein Bronze-Stevie-Award 1,5 Punkte zählte.
Die Gewinner des Grand Stevie Awards 2026, aufgelistet in absteigender Reihenfolge nach Punkten, sind wie folgt:
Die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze 2026 repräsentieren eine vielfältige Gruppe von großen und kleinen Organisationen aus aller Welt. Zu den namhaften Gewinnern des Gold Stevie Awards im diesjährigen Wettbewerb gehören:
Zu den Organisationen, die neben den oben genannten Hauptgewinnern mehr als zwei oder mehr Goldene Stevie Awards gewonnen haben, gehören:
Eine vollständige Liste der Stevie-Preisträger nach Kategorien finden Sie unter http://women.stevieawards.com/ .
Informationen zu den Stevie Awards
Seit 2002 gehören die Stevie Awards zu den weltweit führenden Auszeichnungsprogrammen für Unternehmen und würdigen herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Der Name "Stevie" leitet sich vom griechischen Wort stephanos ab, was "gekrönt" bedeutet.
Die Stevie Awards umfassen neun Auszeichnungsprogramme für Unternehmen:
Jedes Jahr erhalten die Stevie Awards mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus mehr als 70 Nationen und Gebieten, mit denen Organisationen jeder Größe und die Fachleute hinter ihrem Erfolg gewürdigt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.StevieAwards.com.
Medienkontakt:
Nina Moore
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17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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