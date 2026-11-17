Berlin (ots) -Die ideale Reise zu beschreiben, ist das eine. Passende Angebote zu finden, die tatsächlichen Kosten zu sehen und sie zu buchen, ist etwas anderes. KAYAK führt heute 28 neue und verbesserte KI-gestützte Funktionen auf seiner Website ein und baut damit die Verbindung von Reiseplanung im Dialog und Suchergebnissen in Echtzeit aus. Reisende können ihre Pläne in "KI fragen" besprechen, während Flug-, Hotel- und Mietwagen-Ergebnisse sowie Preise parallel zum Gespräch aktualisiert werden. Mit den gewohnten Filter- und Sortierfunktionen von KAYAK können sie die Angebote anschließend vergleichen."KI ist großartig darin, Reiseziele vorzuschlagen, aber sie kann selbst dann überzeugend klingen, wenn ihre Informationen veraltet sind. Deshalb ist unsere KI an Live-Preise gekoppelt, sodass Reisende die Vorschläge vor der Buchung überprüfen können. Wenn man Geld für eine Reise ausgibt, ist es wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen", sagt Peer Bueller, CEO von KAYAK (https://www.kayak.de/). "Reisende sollten nicht zwischen einem KI-Chat und mehreren Reise-Websites hin- und herspringen müssen, um zu überprüfen, welche Angaben stimmen. KAYAK vereint seine engen Beziehungen zu Reisepartnern und Echtzeitpreise in einem einzigen Erlebnis, bei dem sich Ergebnisse und Preise parallel zum Gespräch aktualisieren. Während die Pläne Gestalt annehmen, können Reisende die Angebote sehen, Vor- und Nachteile abwägen und eine fundiertere Entscheidung treffen."Die Kombination aus Beratung im Dialog und Echtzeit-Suchergebnissen erweist sich als vielversprechend: Daten von KAYAK zeigen, dass Reisende, die "KI fragen" nutzen, mit etwa 2,5-mal höherer Wahrscheinlichkeit buchen als diejenigen, die dies nicht tun.Reiseideen erkunden und sehen, was sie kostenDie Reiseplanung beginnt oft eher mit einer Frage als mit einem festen Ziel und konkreten Reisedaten. Seit dem Start von "KI fragen" Anfang dieses Jahres enthielten 30 Prozent der stichprobenartig untersuchten Unterhaltungen flexible oder offene Anfragen, wie zum Beispiel: "Finde das günstigste Wochenende im Januar für einen Flug nach Mailand." KAYAK ist das erste Reisetool, das solche Fragen mit Echtzeitpreisen und buchbaren Ergebnissen beantwortet.Das ist neu:Reisedaten finden, die zum Budget passen: Manche Reisetools schlagen Reisezeiträume auf Basis von Durchschnittspreisen vor. KAYAK geht einen Schritt weiter: Mithilfe der Technologie und den Daten, die hinter den Empfehlungen zum Buchen oder Abwarten stehen, werden vielversprechende Termine ermittelt. Anschließend überprüft KAYAK die aktuellen Preise, sodass Reisende sehen können, welche Angebote verfügbar sind und was sie tatsächlich kosten.Einen Prompt in eine Reise verwandeln: Reisende können einen personalisierten, taggenauen Reiseplan erstellen und ihn im Chat verfeinern. Parallel dazu aktualisieren sich die Suchergebnisse und Preise für Flüge, Hotels und Mietwagen.Preise im Blick behalten: Preisalarme lassen sich direkt über "KI fragen" einrichten. So können Reisende die Preisentwicklung verfolgen, während ihre Pläne Gestalt annehmen."KI fragen" auch auf dem Smartphone: Reiseplanung im Dialog und Live-Ergebnisse gibt es jetzt auch für iOS und Android.Flüge vergleichen und mehr als den Preis berücksichtigenBei einem Flug zählt mehr als nur der Preis. "KI fragen" erklärt Reisenden, welche Leistungen enthalten sind, und unterstützt sie dabei, vor der Buchung die für sie wichtigen Details abzuwägen.Wissen, was im Tarif enthalten ist: Mit anklickbaren Hinweisen können Reisende verschiedene Tarife vergleichen, die Gepäck- und Stornierungsbedingungen prüfen oder mehr über den Flugzeugtyp erfahren. "KI fragen" erläutert die Details zu den konkreten Flügen und Tarifen, die sie sich gerade ansehen.Pünktlichkeitsbilanz einer Strecke prüfen (in Kürze verfügbar): Reisende können fragen, wie häufig Flüge auf einer Strecke pünktlich starten und so neben Preis und Flugzeiten auch die Zuverlässigkeit berücksichtigen.Flüge mit Starlink-WLAN finden: Während des Fluges streamen oder E-Mails bearbeiten? Mit dem neuen KAYAK-Filter für ultraschnelles WLAN oder über "KI fragen" finden Reisende Flüge mit Starlink-Verbindung.Eine Unterkunft finden, die zur Reise passtBei der Auswahl des richtigen Hotels geht es um mehr als nur die Sternebewertung und den Preis pro Nacht. KAYAK hilft Reisenden dabei, die Ausstattungsmerkmale und Stadtteile zu finden, die zu ihrer Reise passen.Über die Standardfilter hinaus suchen: Ein Pool auf dem Dach oder Bewertungen, die ruhige Zimmer erwähnen? Reisende beschreiben, was ihnen wichtig ist und KAYAK hilft, passende Hotels zu finden, auch dann, wenn es dafür keinen Filter gibt.Einen Eindruck von der Umgebung gewinnen: Aktuelle Bilder und KI-gestützte Zusammenfassungen helfen Reisenden, einen Ortsteil zu finden, in dem sie gerne übernachten möchten.Vorlieben nicht jedes Mal wiederholen (in Kürze verfügbar): "KI fragen" merkt sich die angegebenen Präferenzen, wie Direktflüge oder Abflüge am Morgen und passt zukünftige Empfehlungen darauf an.Häufig gestellte FragenWelche aktuellen Neuerungen hat KAYAK angekündigt?A: KAYAK führt 28 neue und verbesserte KI-gestützte Funktionen für die gesamte Reisesuche ein. Die Neuerungen helfen Nutzern dabei, Reisetermine zu finden, die zu ihrem Budget passen, personalisierte Reiserouten zu erstellen, Flugdaten zu vergleichen und Hotels sowie Stadtviertel zu entdecken, die ihren Vorlieben entsprechen. Sie bauen auf dem hybriden Ansatz von KAYAK auf, der die Planung im Dialog mit Echtzeit-Ergebnissen für Flüge, Hotels und Mietwagen verbindet.Ist die KI von KAYAK auf dem Smartphone verfügbar?Ja. Die "KI fragen"-Funktion von KAYAK ist in der KAYAK-App für iOS und Android verfügbar. So lassen sich Reisen im Dialog planen, während die Ergebnisse und Preise für Flüge, Hotels und Mietwagen in Echtzeit parallel zum Chat aktualisiert werden.Was ist der hybride Ansatz von KAYAK bei der KI-Reiseplanung?Der hybride Ansatz von KAYAK kombiniert dialogorientierte KI mit Echtzeit-Reisesuche und -preisen. Reisende können über "KI fragen" beschreiben, was sie sich wünschen und ihre Suche verfeinern, während die Ergebnisse und Preise für Flüge, Hotels und Mietwagen parallel zum Gespräch aktualisiert werden.Kann KAYAK den günstigsten Flugzeitpunkt finden, auch ohne feste Reisedaten?Ja. Es können Fragen gestellt werden wie beispielsweise: "Finde das günstigste Wochenende für einen Flug nach Miami im Januar." KAYAK nutzt die Technologie und Daten hinter seinen "Kaufen vs. Warten"-Empfehlungen, um vielversprechende Termine zu identifizieren, und überprüft diese dann auf aktuelle Preise, um verfügbare, buchbare Flüge anzuzeigen.Zeigt die KI von KAYAK aktuelle Preise oder Schätzungen an?Sowohl KAYAK als auch die KI von KAYAK zeigen ausschließlich aktuelle und buchbare Preise für Flüge, Hotels und Mietwagen an.Kann man auf KAYAK eine komplette Reise zusammenstellen?Ja. Mit der "KI fragen"-Funktion von KAYAK kann aus einem einzigen Prompt ein personalisierter, taggenauer Reiseplan erstellt werden. Gleichzeitig werden aktuelle Ergebnisse für Flüge, Hotels und Mietwagen angezeigt, sodass Reisende bereits während der Planung genau wissen, wie viel die Reise kosten wird.Können Pläne im Chat geändert und dabei die aktualisierten Preise in Echtzeit angezeigt werden?Ja. Im Chat lässt sich die Reise detailliert planen, und die Ergebnisse sowie Preise für Flüge, Hotels und Mietwagen werden in Echtzeit aktualisiert.Kann KAYAK Hotels mit bestimmten Ausstattungsmerkmalen finden, wie zum Beispiel einem Pool auf dem Dach oder ruhigen Zimmern?Ja. Beschreibungen dessen, was wichtig ist, wie zum Beispiel einen Pool auf dem Dach oder Bewertungen, in denen ruhige Zimmer erwähnt werden, ermöglichen es KAYAK, passende Hotels zu finden, auch wenn es für diese Präferenz keinen Standardfilter gibt.Kann KAYAK bei der Wahl des Stadtviertels helfen, in dem ich übernachten möchte?Ja. Aktuelle Bilder und KI-gestützte Stadtviertelbeschreibungen helfen, einen Eindruck von der Gegend zu gewinnen, sodass die Entscheidung für einen Übernachtungsort leichter fällt.Kann KAYAK sagen, ob ein Tarif Gepäck beinhaltet oder Stornierungen zulässt?Ja. "KI fragen" erläutert die Gepäck- und Stornierungsbedingungen für die angezeigten Flüge und Tarife und hilft so, vor der Buchung zu verstehen, was im Preis inbegriffen ist.Wie findet man Flüge mit Starlink-WLAN?Mit dem neuen Filter von KAYAK für ultraschnelles WLAN oder "KI fragen" lassen sich Flüge mit Starlink-Verbindung finden.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, Hunderte von Optionen auf einen Blick zu vergleichen - von Fluggesellschaften und Hotels bis hin zu Online-Reisebüros -, um den perfekten Flug, die ideale Unterkunft, den optimalen Mietwagen und das passende Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS (https://apps.apple.com/de/app/kayak-fl%C3%BCge-hotels-autos/id305204535) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayak.android&gl=de&hl=de). Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian Stark / Jennifer MünsterSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -66 / -60E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/6392491