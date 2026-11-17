Die Deutschen Rohstoff-Aktie hat seit Oktober rund -22% an Wert verloren und notiert am Dienstag bei etwa 71 €. Das Allzeithoch wurde im Juni bei rund 113 € erreicht. Selbst die hervorragenden Quartalszahlen konnten zuletzt keinen nachhaltigen Kursimpuls auslösen. Damit stellt sich die Frage: Bietet der Rücksetzer wieder eine attraktive Einstiegschance? Deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis Die am 17. November vorgestellten Neunmonats- und Quartalszahlen ...

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