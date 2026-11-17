Die Zalando-Aktie setzt ihre jüngste Erholung fort und steht inzwischen vor einer charttechnisch entscheidenden Bewährungsprobe. Bereits in meiner Analyse vom 12. Oktober mit Aussicht auf +25% Kurspotenzial hatte ich einen Anstieg bis zum Kreuzwiderstand bei 29,69 € favorisiert. Das damals bevorzugte Szenario entwickelte sich bislang in die richtige Richtung, denn ausgehend von der wichtigen Unterstützung bei 23,40 € summieren sich die Kursgewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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