Die Home Depot-Aktie hatte in den letzten Wochen einen starken Run und stieg zuletzt fast auf ein neues 12-Monatshoch. Können die heute veröffentlichten Quartalszahlen der US-Baumarktkette den nötigen Schwung für ein neues Hoch geben und ist die Aktie einen Kauf wert? Solide Zahlen Im abgelaufenen Vierteljahr steigerte Home Depot seinen Umsatz um 4,9% gegenüber dem Vorjahr auf 43,40 Milliarden US$. Damit konnte die Baumarktkette die Erwartungen der ...

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