Erstmals hat Googles Threat Intelligence Group Cyberangriffe beobachtet, bei denen eine KI Lücken selbst aufspürt und angreift. Das geht offenbar völlig autonom. Googles hauseigene IT-Security-Gruppe Google Threat Intelligence Group (GTIG) hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal KI-Angriffe dokumentiert, bei denen Kriminelle das Finden und Ausnutzen von Sicherheitslücken mit Sprachmodellen komplett automatisiert haben. Das beschreibt GTIG in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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