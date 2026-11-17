Die Wimmelbuch-Reihe "Wo ist Walter?" ist weltweit ein Klassiker. Der belgische Künstler Dries Depoorter hat die Suche nach der Figur mit dem rot-weiß-gestreiften Pullover mit neuer Technik ins Internet gebracht. Damit will er etwas vermitteln. Eine rot-weiß-gestreifte Bommelmütze auf dem Kopf, ein ebenso gestreifter Pullover am Leib, dazu eine runde Brille auf der Nase und ein verschmitztes Grinsen im Gesicht: Das ist Waldo (oder auch Wally genannt). ...

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