Die SAP-Aktie gerät am Dienstag, dem 17. November 2026, deutlich unter Druck und fällt im Handelsverlauf unter 209 Euro. Gleichzeitig sorgt der angekündigte Abgang eines wichtigen Vorstandsmitglieds für Aufmerksamkeit. Dabei hatte der Softwarekonzern zuletzt starke Geschäftszahlen vorgelegt und ein kräftiges Wachstum im Cloud-Geschäft gemeldet.SAP-Aktie verliert mehr als drei Prozent Die SAP-Aktie gehört am Dienstag zu den Verlierern im DAX. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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