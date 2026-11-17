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Z2A Digital übernimmt Lootably, um in Märkte mit Belohnungs- und Anreizsystemen zu expandieren



17.11.2026 / 15:25 CET/CEST

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TEL AVIV, Israel, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Z2A Digital , eine Full-Funnel-Wachstumsagentur mit Sitz in Tel Aviv, gibt die Übernahme der Rewards-Plattform Lootably bekannt. Mit der Übernahme positioniert sich Z2A Digital als ganzheitlicher Partner und End-to-End-Dienstleister für die Marken, die die Agentur betreut. Lootably bringt Werbetreibende mit echten Nutzern zusammen, die aktiv interagieren möchten. Neben der eigenen Offerwall setzt Z2A nun auch die Rewarded-Offerwall von Lootably ein. Die Offerwall von Z2A ist auf über 500 Prämien-Websites und Earning-Apps integriert; zudem betreibt die Agentur eine eigene App mit bislang rund 800.000 Nutzern. Mit dem Einstieg in den Markt für belohnungsbasierte und incentivierte Werbung erhalten Kunden Zugang zu engagierten, prämienorientierten Nutzern, die über klassische Paid-Kanäle schwerer zu erreichen wären. Zugleich erschließt sich die Agentur damit neben ihren Säulen Mediaeinkauf, Affiliate-Marketing, Social Media und PPC eine zusätzliche Einnahmequelle. Ein weiterer Vorteil der Übernahme: Z2A verbindet das klassische Offerwall-Modell mit Erfahrung und Kontakten aus zahlreichen Branchen. So kann die Agentur Anforderungen von Marken bedienen, die über Installs und Registrierungen hinausgehen - etwa kanalübergreifende Kampagnen in den Bereichen Programmatic, Native und Connected TV. Dank ihrer Partnerschaften mit Werbetreibenden, Netzwerken und Publishern kann die Agentur zudem schneller agieren als unabhängige Offerwalls. Publisher erhalten Zugang zur Nachfrage auf beiden Seiten und damit deutlich mehr Spielraum für langfristiges, nachhaltiges Wachstum und strategische Partnerschaften. Werbetreibende können nun über Partnernetzwerke und das eigene Inventar von Z2A saubereren Traffic und High-Intent-Nutzer gewinnen. Raphi Green, Mitgründer und CEO von Z2A Digital, betont das Potenzial belohnungsbasierter Werbung in zahlreichen Branchen. "Belohnungsbasierte Werbung ist bislang vor allem im Gaming gewachsen, doch wir sehen ihr Potenzial ebenso in der Versorgungsbranche, im E-Commerce und in vielen weiteren Branchen. Mit der Integration von Lootably in Z2A bauen wir unsere Kompetenzen aus und entwickeln die nächste Generation belohnungsbasierter Werbung. Dabei kombinieren wir die Expertise unseres Teams mit KI, um für unsere Werbekunden noch spannendere Wachstumschancen zu schaffen." Über Z2A Digital Z2A Digital ist eine Full-Funnel-Wachstumsagentur, die darauf spezialisiert ist, die Lücke zwischen Marken- und Performance-Marketing zu schließen. Die Agentur wurde 2019 von den Mitgründern Raphi Green und Dan Shabtay ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, Marken dabei zu helfen, Initiativen zur Steigerung der Markenbekanntheit in wachstums- und ROI-orientierte Ergebnisse umzuwandeln. Über Lootably Lootably ist eine Rewards-Plattform mit Sitz in Austin, Texas. Das Unternehmen wurde im Juni 2020 von Ethan Geczi und Joshua Verdehem gegründet und hat sich schnell als feste Größe im englischsprachigen Get-Paid-To-Markt (GPT) etabliert. Entwickler und Publisher monetarisieren ihren Traffic über die Plattform, unter anderem mit bezahlten Umfragen, App-Installationen und dem Erreichen von In-App-Meilensteinen. Pressekontakt:

Dean Reich

business@lootably.com

+972 53-483-4635 View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/z2a-digital-ubernimmt--lootably-um-in-markte-mit-belohnungs--und-anreizsystemen-zu-expandieren-302942266.html



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