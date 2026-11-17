Berlin (ots) -Lewis Hamilton wird neuer globaler Botschafter für den LaunchAG1 (https://drinkag1.com/de-eu), ein weltweit führendes Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, erweitert sein Produktportfolio und stellt heute AG1 Energy+ vor. Die Neuheit basiert auf der bewährten AG1 Rezeptur aus Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus ganzen Lebensmitteln, die unter anderem die Immunabwehr und die Verdauung unterstützen*. Neu hinzu kommen Koffein für fokussierte Energie sowie L-Theanin.* Zum Launch gewinnt AG1 mit Lewis Hamilton, siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Unternehmer und AG1 Investor einen neuen globalen Botschafter, der zugleich das Gesicht von AG1 Energy+ wird.Seit 2010 hilft AG1 Menschen dabei, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen mit einem einfachen, wissenschaftlich fundierten Nährstoff-Fundament für jeden Tag. AG1 Energy+ baut auf dem klinisch untersuchten AG1 Nährstoff-Fundament auf und ergänzt es um 100 mg pflanzliches Koffein für schnell wirksame, fokussierte Energie* sowie 90 mg L-Theanin.Die wichtigsten Vorteile von AG1 Energy+:- Fokussierte, gerichtete Energie für Geist und Körper: 100 mg pflanzliches Koffein für Konzentration und Aufmerksamkeit*, kombiniert mit 90 mg L-Theanin, einer Aminosäure, die natürlicherweise in Teepflanzen vorkommt.- Energie ohne Crash: Koffein in Kombination mit Vitamin C, B-Vitaminen und Magnesium für stabile Energie ohne Crash.**- Mentale Leistung: Für anspruchsvolle Tage fördert Koffein die Aufmerksamkeit und Konzentration* in Kombination mit Pantothensäure und Zink stärkt es die mentale Leistung**.- Nährstoff-Fundament: Basiert auf dem AG1 Nährstoff-Fundament aus Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus vollwertigen Lebensmittelquellen zur Unterstützung des Immunsystems, der Verdauung und mehr.**"Viele Menschen wünschen sich mentalen Fokus und Energie, die zugleich nährt", sagt Kat Cole, Chief Executive Officer von AG1. "Mit AG1 Energy+ können unsere Kundinnen und Kunden Konzentration und fokussierte Energie ganz einfach mit ihrer täglichen Nährstoffversorgung verbinden und das in nur einem Schritt. Lewis ist der ideale Partner dafür. Er steht für ruhige, fokussierte Leistung und ist seit mehr als fünf Jahren AG1-Nutzer, Investor und Fürsprecher. Beständigkeit, ruhige Energie, Höchstleistung und der Anspruch, auch jenseits der Rennstrecke etwas zu bewegen. Diese Werte prägen Lewis und sie stehen auch im Zentrum unserer Marke."Hamilton und AG1 verbindet seit mehr als fünf Jahren eine Partnerschaft: Er hat AG1 fest in seine Morgenroutine integriert. Hamilton gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten des Sports. Seit fast zwei Jahrzehnten durchbricht er Grenzen auf und abseits der Rennstrecke und hat eine Plattform aufgebaut, die weit über den Motorsport hinausreicht und Mode, Entertainment und soziales Engagement vereint. Sein Anspruch an Leistung und Langlebigkeit sowie sein Einsatz für die nächste Generation spiegeln die Werte wider, die ihn mit AG1 verbinden.Die Partnerschaft wird Teil der neuen globalen AG1 Kampagne Extra Energy For What's Next. In einem 30-Sekunden-Spot meistert Hamilton mit einem Augenzwinkern eine Reihe unerwarteter Herausforderungen. Die Botschaft: Fokussierte Energie zählt, wenn man Tag für Tag mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert wird.Wie alle AG1 Produkte, ist auch AG1 Energy+ von Informed Sport und der Kölner Liste zertifiziert; zwei strengen, unabhängigen Prüfprogrammen für Qualität und Sicherheit. Es ist frei von Gluten, Milch und Laktose sowie künstlichen Süßstoffen. AG1 Produkte werden auch auf Hunderte von Pestiziden und Herbiziden getestet.*** AG1 Energy+ gibt es in der neuen Geschmacksrichtung Mango & Ananas sowie als praktische Travel Packs. Ebenso wird die neue Geschmacksrichtung Mango & Ananas ab sofort auch für das klassische AG1 Nährstoff-Fundament erhältlich sein.AG1 Energy+ ist die erste Produkterweiterung der Marke auf dem europäischen Markt seit der Einführung des Kernprodukts AG1. Damit setzt AG1 sein angekündigtes Vorhaben um, das Produktportfolio schrittweise auszubauen und ein breiteres Spektrum an Gesundheits- und Wellness-Bedürfnissen abzudecken.+++Health Claims*Koffein trägt zur Steigerung der Aufmerksamkeit bei. Koffein trägt zur Verbesserung der Konzentration bei. Koffein wird schnell aufgenommen; die Wirkung beginnt innerhalb von 30 Minuten nach dem Verzehr.**Energie: Vitamin C, B6, B12, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure und Magnesium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Immunsystem: Vitamin A, C und weitere tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Verdauung: Calcium trägt zur normalen Funktion der Verdauungsenzyme bei. Mentale Leistung: Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei. Kognitive Funktion: Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei.***Enthält natürlich vorkommenden Zucker.+++ÜBER AG1AG1 (https://drinkag1.com/de-eu/campaign/immunity-gs?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=search_dach_brand_offer&utm_campaign=ag1_paid-search_cpc_dach_brand_search_offer&utm_content=brand_search&kb=ga_sb_15902959599_135329811554&gad_source=1&gad_campaignid=15902959599&gbraid=0AAAAAoXUAvVtIZLp8jR_av_P7eUFqlPVx&gclid=Cj0KCQjwotDBBhCQARIsAG5pinNrA_bYhEYZYqHyPlo5dYZ2sgynfvTJ9vf93uHjQE2ZHPSlV1Q0oKoaArnOEALw_wcB) ist ein globales Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, das Menschen mit wissenschaftlich fundierten Nahrungsergänzungsmitteln dabei unterstützt, ihre Gesundheit aktiv zu gestalten. Seit der Gründung im Jahr 2010 verfolgt AG1 das Ziel, die tägliche Nährstoffversorgung durch hochwertige, einfach anzuwendende Produkte zu unterstützen. Im Mittelpunkt stehen wissenschaftliche Forschung, kontinuierliche Produktentwicklung und höchste Qualitätsstandards. Die Produkte werden von einem internen Team aus Wissenschafts- und Ernährungsexpert entwickelt und auf Grundlage aktueller Forschung kontinuierlich weiterentwickelt. Die AG1 Basisrezeptur wurde in mehreren klinischen Studien untersucht. Unabhängige Prüfungen und Zertifizierungen, darunter die Kölner Liste und Informed Sport, unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens. AG1 ist heute in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten.Erhältlich ist AG1 im Abo auf drinkag1.com und bei ausgewählten Handelspartnern.Pressekontakt AG1:PIABO Communications GmbHVictoria Ott & Doreen Görischag1@piabo.netOriginal-Content von: AG1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174940/6392529