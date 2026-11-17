Berlin (ots) -"Wir brauchen Systemkompetenz statt Silodenken damit die dringend notwendige Strukturreform unseres Gesundheitswesens gelingen kann." Das forderte BPI-Hauptgeschäftsführer Dr. Kai Joachimsen auf der IQVIA-Jahrestagung in Frankfurt. Er kritisierte ein vorherrschendes sektorales Denken, das zu Ineffizienzen und Redundanzen, Fehl-Incentivierungen und Erstattungslogiken geführt habe, die in erster Linie mengengetrieben statt outcome-orientiert seien.Im Ergebnis ist schon die Regelversorgung nach den Worten Joachimsens nicht mehr sicher. Auf einen Krisenfall sei das System nur unzureichend vorbereitet. "Wir leben in einer Zeit, in der die geopolitische Lage extrem angespannt ist. Die Gefahr eines 'perfect storm' wächst, dann treffen externe Schocks auf die strukturellen Schwächen unseres Gesundheitssystems", warnte der BPI-Hauptgeschäftsführer. "Deshalb müssen wir Gesundheitspolitik als Sicherheitspolitik verstehen!"Zukunftssorge: Innovationen bleiben ausVoraussetzung für eine Strukturreform ist für Joachimsen ein "ordnungspolitisches Leitbild mit dem Ziel einer innovativen, effizienten und zuverlässigen Versorgung". Eine der Konsequenzen müsse der "Abbau der teils absurden Überregulierung" im Arzneimittelbereich sein. Lieferengpässe im Bestandsmarkt, vor allem verursacht durch Marktverengungen aufgrund des Kostendrucks, machten Patienten, Ärzten und Apothekern seit Jahren zu schaffen. "Meine große Zukunftssorge ist, dass uns auch Innovationen nicht mehr oder nicht mehr so schnell wie bisher zur Verfügung stehen werden", erklärte Joachimsen.Entgegen ihren Versprechungen ("Leitindustrie") habe die Bundesregierung die pharmazeutische Industrie zum Kostenfaktor degradiert. "Unsere Unternehmen stehen für Innovation, Wachstum und hochwertige Arbeitsplätze, werden aber durch eine mehr als verdoppelte Herstellerabgabe, noch mehr Rabattverträge und Preis-Mengen-Regulierungen bestraft", kritisierte der BPI-Hauptgeschäftsführer."Leerposition" als Synonym für die StandortpolitikAuch innerhalb der Bundesregierung dominiert nach seinen Worten das Silodenken: "Es fehlt das Gesamtinteresse, den Pharmastandort Deutschland nach vorne bringen zu wollen. Gesundheitspolitik ist Standortpolitik, und die darf man nicht allein dem Bundesgesundheitsministerium überlassen." Im so genannten Pharmadialog sei zwar fleißig gearbeitet worden, das Ergebnis jedoch gemessen am Aufwand eher dürftig ausgefallen. "Wir warten auf die lange angekündigte Pharmastrategie. Die muss die Wende in der Pharmapolitik einläuten", so Joachimsen.In der Praxis biete sich jetzt bei der so genannten Standortklausel die Chance, ein glaubwürdiges Zeichen zu setzen. "Das Bundeswirtschaftsministerium muss ausreichend Mittel bereitstellen, um wie versprochen die Zusatzbelastungen der Unternehmen zu verringern. Ansonsten werde die Leerposition, die bisher dafür im Haushaltsentwurf vorgesehen ist, zum Synonym für die Standortpolitik dieser Regierung!"Pressekontakt:Hermann Hofmann, Tel. 0176 127909-36, presse@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21085/6392524