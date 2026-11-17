Das Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max erscheinen bald auch in Europa. Was Käufer:innen vorab zu Preis, Hardware und weiteren Features wissen sollten. Schon seit September 2026 sind das Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max in China erhältlich. Bislang mussten interessierte Käufer:innen in anderen Regionen noch auf eine globale Version warten. Doch diese Wartezeit ist jetzt vorbei. Xiaomi hat offiziell die globale Version der beiden Xiaomi-18-Pro-Modelle enthüllt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.