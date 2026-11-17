Das Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max erscheinen bald auch in Europa. Was Käufer:innen vorab zu Preis, Hardware und weiteren Features wissen sollten. Schon seit September 2026 sind das Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max in China erhältlich. Bislang mussten interessierte Käufer:innen in anderen Regionen noch auf eine globale Version warten. Doch diese Wartezeit ist jetzt vorbei. Xiaomi hat offiziell die globale Version der beiden Xiaomi-18-Pro-Modelle enthüllt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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