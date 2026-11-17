Osnabrück (ots) -Windkraftbetrüger Hendrik Holt will seine Auslieferungshaft in Dubai gegen Kaution verlassen haben. "Ich bin jetzt auf freiem Fuß und kann machen, was ich will", sagte Holt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Was ich getan habe, würde nach hiesigen Gesetzen nicht so streng bestraft wie in Deutschland. Vielleicht hätte ich hier nur eine Geldstrafe bekommen, zumindest aber eine deutlich geringere Haftstrafe. Also hat hier ein Gericht entschieden, dass ich auf Kaution rauskommen kann." Die Staatsanwaltschaft Osnabrück teilte noz dazu mit, das sei ihr nicht bekannt "und kann nicht bestätigt werden".Holt war Ende August aus dem offenen Vollzug nicht in seine Berliner JVA zurückgekehrt und wurde am 22. September in Dubai verhaftet. Seitdem bemühen sich die deutschen Behörden um seine Auslieferung.Als Motivation für seine Flucht gab Holt nun an, nach Presseberichten über mögliche illegale Geschäfte rund um den Rostocker Flughafen habe ihm die erneute Verlegung in den geschlossenen Vollzug gedroht. Dem habe er zuvorkommen wollen. "Wer weiß, wie lange man mich erst mal weggesperrt und wie viel Zeit man sich zum Prüfen gelassen hätte", so Holt gegenüber noz. "Ich war schon einmal, nach meiner Festnahme 2020, in einem isolierten Trakt der JVA, mit irgendwelchen somalischen Piraten. Das wünsche ich keinem."Einer Auslieferung nach Deutschland werde er sich zu entziehen versuchen, so Holt weiter. "Wir sind anwaltlich sehr gut aufgestellt. Wir werden uns hier vor Gericht in Dubai mit allen rechtlichen Möglichkeiten gegen eine Auslieferung zur Wehr setzen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dabei sehr überzeugende Argumente haben werden."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6392546