DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BP CAP.MKTS 16/28 4BPR US05565QDH83 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 17/27 US05565QDM78 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 17/27 4BPD US05565QDN51 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP. MARK. AMER. 18/28 US10373QAC42 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP. MARK. AMER. 18/28 BC9B US10373QAE08 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 18-27 US10373QAZ37 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 20/27 US10373QBK58 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 20/30 US10373QBL32 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 20/30 BC9F US10373QBM15 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 22/32 US10373QBT67 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 23/33 US10373QBU31 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 23/33 US10373QBV14 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 24/34 US10373QBW96 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 24/29 US10373QBX79 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 24/34 US10373QCA67 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 24/29 US10373QCB41 18.11.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BP CAP.MKTS 16/28 4BPR US05565QDH83 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 17/27 US05565QDM78 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 17/27 4BPD US05565QDN51 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP. MARK. AMER. 18/28 US10373QAC42 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP. MARK. AMER. 18/28 BC9B US10373QAE08 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 18-27 US10373QAZ37 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 20/27 US10373QBK58 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 20/30 US10373QBL32 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 20/30 BC9F US10373QBM15 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 22/32 US10373QBT67 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 23/33 US10373QBU31 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 23/33 US10373QBV14 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 24/34 US10373QBW96 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 24/29 US10373QBX79 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 24/34 US10373QCA67 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MK.AM 24/29 US10373QCB41 18.11.2026 HZE/EOT
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