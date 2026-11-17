Dominion, Occidental, Fortinet, Cisco: Bridgewater hat im dritten Quartal 166 Titel erstmals ins Depot geholt. Finanziert wird der Umbau vor allem mit S&P-500-ETFs und Big-Tech-Werten. So steht es im neusten 13F-Filing. Bridgewater Associates geht auf Einkaufstour abseits der großen Indizes. Laut dem neuen 13F-Filing bei der US-Börsenaufsicht SEC hat der Hedgefonds im dritten Quartal 166 Titel erstmals ins Portfolio aufgenommen. Die größte Neuposition ist der Versorger Dominion Energy mit 92 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de