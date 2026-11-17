BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr ist nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums innerhalb eines Monats um mehr als 4.000 gestiegen. Zum Stichtag 31. Oktober waren es demnach 190.600 Soldaten, wie das Ministerium mitteilte, nach 186.200 Ende September. Im Vergleich zum Oktober 2025 hat die Truppe aktuell rund 6.400 Soldaten mehr. Das Ministerium informiert monatlich über den Stand.

"Wir erreichen in diesem Jahr unsere Aufwuchsziele - und übertreffen sie derzeit sogar. Damit ist klar, unsere Maßnahmen wirken", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius laut Mitteilung. Der SPD-Politiker bekräftigte, dass bei einer Fortsetzung dieses Trends keine Wehrpflicht nötig werde.

Ziel sind rund 260.000 Soldaten bis 2035



Als Zielgröße für dieses Jahr ist im Soldatengesetz eine Bundeswehr-Truppenstärke zwischen 186.000 und 190.000 Soldaten festgelegt. Die Zielgröße steigt jährlich bis 2035 auf 255.000 bis 270.000 an, um die Nato-Ziele bei der Personalstärke zu erfüllen.

Seit Januar werden junge Menschen ab 18 im Zuge der Neuregelung des freiwilligen Wehrdienstes angeschrieben und nach ihrer Bereitschaft zu einem möglichen Wehrdienst gefragt. Wie das Ministerium mitteilte, wurden bis Ende Oktober rund 558.500 Fragebögen verschickt. Rund 97 Prozent der Männer hätten geantwortet.

Insgesamt gebe etwa jeder Fünfte ein Interesse am Dienst an. Musterungen und Einplanungen von Interessierten hätten weiter gesteigert werden können. Eine flächendeckende Musterung aller 18-Jährigen beginnend mit dem Geburtsjahrgang 2008 ist ab Sommer 2027 geplant. Derzeit dienen den Angaben zufolge rund 14.200 freiwillig Wehrdienstleistende und kurzdienende Zeitsoldatinnen und -soldaten im Rahmen des neu gestalteten Wehrdienstes in der Bundeswehr./jr/DP/jha