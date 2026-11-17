München (ots) -- Der Welt-COPD-Tag am 18. November 2026 steht unter dem Motto "Early Diagnosis & Management for a better life"- Je früher COPD erkannt wird, desto gezielter lässt sie sich managen. Bei wochenlangem Husten oder Atemnot unter Belastung kann eine ärztliche Untersuchung Klarheit schaffen.- "Das Leben ist lebenswert": Jürgen und Ursula, die beide mit COPD leben, möchten anderen Betroffenen* Mut machen.In Deutschland leben rund 6,7 Prozent der Menschen mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) [1]. Die Erkrankung beginnt meist schleichend und erste Anzeichen wie Atemnot, Husten oder Auswurf - die sogenannten AHA-Symptome - werden häufig abgetan. Unter dem Motto "Early Diagnosis & Management for a better life" stellt der Welt-COPD-Tag am 18. November dieses Jahres die frühe Diagnose und ein gezieltes Krankheitsmanagement in den Mittelpunkt. GSK nimmt den Aktionstag zum Anlass, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es für Betroffene ist, sich aktiv mit ihrer individuellen Erkrankung auseinander zu setzen.Wie sehr die Erkrankung das Leben prägt, zeigen Jürgen und Ursula: Die beiden sind seit über 50 Jahren verheiratet und leben beide mit COPD. Offen erzählen sie von langen Wegen zur Diagnose, von Grenzen und Zuversicht.Lange Wege zur DiagnoseCOPD kann viele Ursachen haben, wie Rauchen oder Umwelteinflüsse. Bei Jürgen waren es vermutlich Schadstoffe, denen er in seinem Beruf über viele Jahre ausgesetzt war. Über die Jahre kamen Husten und Atemnot. Bis die Diagnose COPD feststand, verging viel Zeit: Sein Lungenfacharzt ging zunächst von Asthma aus. "Für mich war es ein Schock", erinnert sich Jürgen an den Moment seiner Diagnose.Auch Ursulas Weg war lang. Sie hustet seit ihrer Jugend, doch niemand wusste, woher der Husten kam. Die Diagnose lautete zunächst chronische Bronchitis. Erst seit 10 Jahren steht fest, dass auch sie COPD hat.Psychische HerausforderungCOPD prägt den Alltag und setzt Grenzen, wie Jürgen offen beschreibt: "Das Problem ist: Man kann die Krankheit nicht ignorieren, obwohl man es gerne würde. Es gibt den Punkt, an dem man versucht, einfach weiterzuleben. Und dann sagt der Körper: 'Nein, es ist jetzt Schluss. Du musst jetzt mal einen Gang zurückschalten.' Und das muss man erst einmal psychisch verarbeiten. Das ist sehr schwer." Seine Erfahrung zeigt: COPD betrifft nicht nur die Lunge, sondern den ganzen Menschen - körperlich wie seelisch.Umso wichtiger ist es, die Erkrankung früh zu erkennen und Beschwerden ernst zu nehmen, statt sich mit ihnen abzufinden. Wer über Wochen hustet, bei Belastung schnell außer Atem gerät oder Schleim abhustet, sollte das ärztlich abklären lassen. Denn je früher COPD erkannt wird, desto gezielter lässt sich die Erkrankung managen.Behandelt - aber nicht unter Kontrolle?Auch nach der Diagnose lohnt sich Aufmerksamkeit. Anhaltende Atemnot, Husten und wiederholte Exazerbationen können darauf hinweisen, dass die COPD trotz Therapie nicht ausreichend kontrolliert ist. Eine Exazerbation ist eine akute Verschlechterung der COPD-Beschwerden, die eine zusätzliche Behandlung erforderlich machen kann. Exazerbationen können den weiteren Krankheitsverlauf ungünstig beeinflussen und sind mit einem erhöhten Risiko für weitere Verschlechterungen verbunden [2]. Zur Behandlung der COPD stehen unter anderem bronchienerweiternde und, abhängig von der individuellen Erkrankung, entzündungshemmende Medikamente zur Verfügung [2]. Die genaue Behandlung wird dabei von einem Arzt festgelegt.Eine Erkrankung mit vielen GesichternCOPD ist nicht bei jedem Menschen gleich und kann durch verschiedene Prozesse im Körper ausgelöst werden. Bei 20 bis 40 Prozent der COPD-Patienten spielt eine besondere Art der Entzündung in der Lunge eine Rolle: Eine Typ-2-Entzündung [3]. Dabei reagiert das Immunsystem stärker als nötig. Diese Überreaktion kann die Schleimhaut der Atemwege schädigen. Mögliche Folgen sind eine erhöhte Schleimproduktion, verengte Atemwege und langfristige Schäden [3]. Daran beteiligt sind spezielle weiße Blutkörperchen, die sogenannten Eosinophilen, und weitere Immunzellen [3]. Die Anzahl der Eosinophilen kann mit einer Blutuntersuchung bestimmt werden und dem Arzt zusätzliche Informationen über die individuelle Erkrankung liefern [2,4].Die Zahl der Eosinophilen im Blut ist einer von vielen wichtigen Bausteinen: Zusammen mit Lungenfunktion, Beschwerden, bisherigen Verschlechterungen und möglichen Begleiterkrankungen ergibt sich ein Bild der individuellen Erkrankung [2-5]. Dieses Gesamtbild unterstützt den Arzt dabei, gemeinsam mit dem Patienten die Behandlung individuell festzulegen. Ziele können sein, Beschwerden und das Risiko weiterer Exazerbationen zu verringern sowie die Lungenfunktion möglichst zu erhalten [2,3].Gut vorbereitet ins ArztgesprächDa Ärzten im Praxisalltag oft nur wenige Minuten pro Patient bleiben, ist Vorbereitung alles. Wer sich im Alltag notiert, wann Beschwerden auftreten und wie sie sich auswirken, kann im Termin konkreter berichten. Jürgen rät, vorab einen Fragebogen zu den eigenen Beschwerden auszufüllen: "Da sollte man wirklich ehrlich mit sich selbst sein und dort alles aufschreiben, was man hat. Und dann mit diesem Papier zum Arzt gehen." Informationen wie Veränderungen seit dem letzten Besuch oder stärker werdende Atemnot sind für den behandelnden Arzt wichtig, da Veränderungen der Beschwerden auf eine Verschlechterung der COPD hinweisen können und deshalb ärztlich beurteilt werden sollten. Gutes COPD-Management bedeutet deshalb, Veränderungen und Risiken frühzeitig wahrzunehmen - und nicht erst zu handeln, wenn es akut wird.Vorbeugen und proaktiv handelnCOPD bleibt eine chronische Erkrankung. Doch wer früh erkennt, genauer hinschaut und vorausschauend handelt, kann aktiv dazu beitragen, besser mit ihr zu leben. Selbstfürsorge, Atemtherapie und moderate Bewegung können Bestandteile im Alltag mit COPD sein. Inzwischen hat auch Jürgen einen Weg gefunden, mit der Erkrankung umzugehen: "Jeder Tag ist ein guter Tag. Es kommt auf die Betrachtungsweise an." Und auch seine Frau Ursula, die ebenfalls mit COPD lebt, ergänzt: "Mein Appell an andere Betroffene ist, dass sie das Leben nicht aufgeben, dass das Leben auch lebenswert ist, und dass man aus allem das Beste machen kann."Weitere Tipps für das Arztgespräch, wie einen Fragebogen für die Anamnese, und das Leben mit COPD gibt es auf www.immunkompass.de (https://immunkompass.de/?cc=de_oth_prssrels_np-de-cpu-prsr-260001_208980%20%20de_oth_prssrels_np-de-cpu-prsr-260001_208980). Auf der Website können sich Patienten, Angehörige und Interessierte zur Typ-2-Entzündung informieren und mehr Informationen zu Ursachen und Symptomen einer COPD finden. Aktuelle Tipps und Hintergründe gibt es außerdem auf den Social-Media-Kanälen von Immunkompass bei Instagram (https://www.instagram.com/immunkompass.de/) und Facebook (https://www.facebook.com/p/Immunkompassde-61561585406298/).Über GSKGSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam voraus zu sein. Weitere Informationen unter: www.de.gsk.com*Info: Gendergerechte Sprache: Dieser Text schließt prinzipiell alle Geschlechter mit ein. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch nur eine Geschlechtsform verwendet - welche das ist, liegt im Ermessen derjenigen, die den Text verfasst haben.NP-DE-CPU-PRSR-260001, 11/2026Referenzen1. AOK-Bundesverband. AOK Gesundheitsatlas Deutschland. https://www.gesundheitsatlas-deutschland.de/erkrankung/copd?activeValueType=praevalenceStd&activeLayerType=state Letzter Zugriff am 28. Oktober 2026.2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 2026 Gold Report. https://goldcopd.org/2026-gold-report-and-pocket-guide/. Letzter Zugriff am 28. Oktober 2026.3. Rabe KF et al. Am J Respir Crit Care Med. 2023;208(4):395-405.4. Yun JH et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2018;141(6):2037-2047.e10.5. Oishi K et al. J Clin Med. 2020 Aug 18;9(8):2670.Besuchen oder abonnieren Sie auch unseren Newsroom: www.presseportal.de/nr/39763Pressekontakt:Peter HepfingerTherapeutics Communications Team Lead Communications & Government AffairsE-Mail: peter.n.hepfinger[at]gsk.comChristina WellmannAgenturkontaktE-Mail: christina.wellmann[at]omc.comGlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 MünchenSitz der KG ist München Amtsgericht München HRA 78754Komplementärin:Allen Pharmazeutika Gesellschaft mbH, Sitz WienHandelsgericht Wien FN 93449 aGeschäftsführung: René JensenOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39763/6392568