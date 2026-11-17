Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, dem Vertreter des Herrschers in der Region Al Dhafra, findet die Abu Dhabi International Boat Show (ADIBS) vom 19. bis 22. November 2026 in der ADNEC Marina Hall zum achten Mal statt. Mit 1.210 Ausstellern und Marken aus 57 Ländern, was einem Anstieg von 13 gegenüber 2025 entspricht, ist ein Rekordwert zu verzeichnen.

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ADNEC Marina Hall ADNEC Group, Abu Dhabi United Arab Emirates (Photo: AETOSWire)

Die von der ADNEC-Gruppe unter dem Motto "Life on and Beyond the Water" organisierte Messe erstreckt sich über mehr als 96.000 Quadratmeter und präsentiert 168 Boote, die im Yachthafen ausgestellt werden. Darüber hinaus werden Luxusyachten, Hausboote, Freizeitboote und Wassersportausrüstung erstmals in der Region vorgestellt.

"Die diesjährige Veranstaltung wird voraussichtlich die größte in der Geschichte der Messe sein, wobei das starke Wachstum bei allen wichtigen Leistungsindikatoren die Position der ADIBS als führende Veranstaltung der Region für die Schifffahrtsbranche widerspiegelt", sagte Humaid Matar Al Dhaheri, Group CEO der ADNEC Group.

Die ADIBS findet pünktlich zum Start der Bootssaison am Golf statt und bietet Ausstellern direkten Zugang zu einem gehobenen, kaufbereiten Publikum genau in dem Moment, in dem Kaufentscheidungen getroffen werden. Die regionale Dynamik ist deutlich zu erkennen: Die Beteiligung aus den GCC-Ländern ist um 216 auf 355 Aussteller und Marken gestiegen, während die Beteiligung der Bootshersteller um 33 zugenommen hat.

Die Charter Show kehrt als einzige Fachmesse der Region für Superyachten und Charter zurück zusammen mit der Waterfront Lounge, einem erstklassigen Rahmen für Geschäftstreffen. Besucher können Boote bei Live-Vorführungen und Probefahrten in Aktion erleben und im Navigation Hub Aktivitäten auf dem Wasser genießen.

Die Messe geht über Boote hinaus und umfasst neue Bereiche wie "Lifestyle Wellness" und "Outdoor Living", den "Boaters Market" sowie eine Zone für innovative, aufstrebende Unternehmen. Die "Fishing Zone", die "Knowledge Box"-Vorträge zum Thema Bootfahren und ein erweitertes Angebot an Familienaktivitäten, darunter eine größere "Kids Zone", runden das Erlebnis ab.

Hier finden Sie mehr Informationen und können Tickets buchen: www.adibs.ae/en.

*Quelle: AETOSWire

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