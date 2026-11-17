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Sankamap Metals treibt Kuma und Fauro parallel voran: Neue Bohrdaten, 2.900 Bodenproben und der geplante Bohrstart 2027 könnten die Kupfer-Gold-Story deutlich schärfen
Auf zwei Projekten im Kupfer-Goldgürtel der Salomonen gleichzeitig zieht Sankamap Metals (CSE: SCU / WKN: A413DA) das Explorationstempo spürbar an. Während auf dem Vorzeigeprojekt Kuma die zweite Diamantkernbohrung planmäßig ihre Zieltiefe samt anvisierter geophysikalischer Anomalie durchteuft hat, startet parallel eine großflächige geochemische Kampagne mit rund 2.900 Bodenproben. Da die Laboranalysen der ersten beiden Bohrlöcher sowie von über tausend Proben des zweiten Projekts Fauro noch ausstehen, verdichtet das Unternehmen nun systematisch die Datenbasis für die nächsten Bohrschritte bis ins Jahr 2027.
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