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Canuc Resources meldet eine neue Goldzone auf seinem Projekt East Sudbury. Eine Bohrung traf dort auf acht Meter mit durchschnittlich 2,99 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Gleichzeitig liefern geophysikalische Untersuchungen Hinweise auf eine tief reichende Störungszone, die für die Suche nach größeren Kupfer-Gold-Vorkommen von Bedeutung sein könnte.

Canuc Resources meldet eine neue Goldzone auf seinem Projekt East Sudbury. Eine Bohrung traf dort auf acht Meter mit durchschnittlich 2,99 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Gleichzeitig liefern geophysikalische Untersuchungen Hinweise auf eine tief reichende Störungszone, die für die Suche nach größeren Kupfer-Gold-Vorkommen von Bedeutung sein könnte.

Neue Goldzone neben früherem Fund

Die neue Zone 3 liegt nördlich der bereits bekannten Zone 2 im Bereich East-West Pit. Die Bohrung mit dem neuen Goldfund erreichte die goldhaltige Gesteinsschicht zwischen 36 und 44 Metern Tiefe. Drei weitere Bohrungen trafen nach Angaben von Canuc ebenfalls auf die Struktur. Ihre Laborergebnisse stehen noch aus.



Aus Zone 2 meldet das Unternehmen unter anderem neun Meter mit durchschnittlich 1,23 Gramm Gold pro Tonne. Darin enthalten waren drei Meter mit 2,76 Gramm pro Tonne. Eine weitere Bohrung ergab auf einem Meter 8,46 Gramm pro Tonne. Andere untersuchte Bohrungen zeigten nur schwach erhöhte oder keine bedeutenden Goldwerte. Die angegebenen Längen beziehen sich auf die Strecke entlang des Bohrlochs; die tatsächliche Dicke der Goldzonen ist noch nicht bestimmt.



Canuc hatte in Zone 2 zuvor unter anderem 20 Meter mit durchschnittlich 1,21 Gramm Gold pro Tonne gemeldet. Für insgesamt sieben weitere Bohrungen aus den Zonen 2 und 3 stehen die Analysen noch aus.