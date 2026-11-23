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Ein kosmischer Einschlag schuf in Ontario eines der reichsten Metallreviere der Erde. Seit 140 Jahren liefert Sudbury Nickel, Kupfer und Edelmetalle für Industrie, Energie und Verteidigung. Trotz dieser gewaltigen Bergbaugeschichte ist das Gebiet längst nicht vollständig verstanden. Neue Messverfahren richten den Blick nun auf bislang verborgene Strukturen.
Ein kosmischer Einschlag schuf in Ontario eines der reichsten Metallreviere der Erde. Seit 140 Jahren liefert Sudbury Nickel, Kupfer und Edelmetalle für Industrie, Energie und Verteidigung. Trotz dieser gewaltigen Bergbaugeschichte ist das Gebiet längst nicht vollständig verstanden. Neue Messverfahren richten den Blick nun auf bislang verborgene Strukturen.
Als ein Meteorit die Erdkruste aufriss
Vor 1,85 Milliarden Jahren traf ein etwa zehn Kilometer großer Meteorit die Erde. Nach Angaben der Provinz Ontario entstand ein rund 200 Kilometer breiter und sechs Kilometer tiefer Krater. Die
Wucht schmolz kilometerdicke Gesteinsschichten und setzte metallreiche Flüssigkeiten frei, die in Vertiefungen des Kraterbodens sanken.
Was damals wie eine planetare Katastrophe begann, wurde später zu einem geologischen Glücksfall. Nickel, Kupfer, Platin, Palladium und weitere Metalle konzentrierten sich entlang der gewaltigen Struktur. Heute ist davon ein ovaler, etwa 20 Kilometer breiter und 60 Kilometer langer Gesteinsring erhalten. Doch seine Bedeutung erkannte zunächst niemand.
Eine Eisenbahn stößt auf rostiges Gestein
Erst 1883 änderte sich alles. Beim Bau der Canadian Pacific Railway entdeckte der Schmied Thomas Flanagan in einem aufgesprengten Felseinschnitt auffällig rostfarbenes, kupferhaltiges Gestein. Der
Fund führte zur Murray Mine. Weitere Entdeckungen folgten, und aus der Wildnis Nordontarios entstand innerhalb weniger Jahrzehnte die damalige Nickelhauptstadt der Welt.
Bereits 1910 lieferte Sudbury rund 80 Prozent des weltweit produzierten Nickels. Zu heutigen Metallpreisen sollen die Minen der Region bislang Rohstoffe im Wert von etwa einer Drittelbillion kanadischer Dollar hervorgebracht haben. Das US Geological Survey beziffert allein das enthaltene Nickel der Sulfidlagerstätten auf 19,8 Millionen Tonnen.
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