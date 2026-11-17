© Foto: Mark Schiefelbein - APDas Krypto-Dinner mit Donald Trump wird immer günstiger. Der massive Kursverlust des TRUMP-Meme-Coins lässt auch das Interesse der Investoren schwinden.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: Mark Schiefelbein - APDas Krypto-Dinner mit Donald Trump wird immer günstiger. Der massive Kursverlust des TRUMP-Meme-Coins lässt auch das Interesse der Investoren schwinden.Den vollständigen Artikel lesen
Am 22. November veranstaltet Donald Trump in seinem Golfclub bei Washington ein exklusives Krypto-Dinner für Besitzer des TRUMP-Meme-Coins. Die 29 Teilnehmer mit den größten Token-Beständen im Zeitraum vom 30. September bis 16. November werden per Wettbewerb ermittelt und erhalten einen VIP-Empfang sowie bevorzugte Plätze. Hintergrund ist ein sinkendes Investoreninteresse sowie massive Kursverluste des betreffenden Meme-Coins.