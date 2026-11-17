Der Wirtschaftsweise Prof. Dr. Martin Werding hat zusammen mit Fidelity International eine neue Studie zur Betriebsrente veröffentlicht. Sie plädiert für ein Opt-out-System in der bAV, mit dem viele Menschen vor der Altersarmut bewahrt werden könnten. Den Lebensstandard im Alter sichern und die Rentenlücke schließen ist für viele Berufstätige in Deutschland bereits mit vergleichsweise geringen Sparbeträgen möglich - mit einer kapitalmarktorientierten betrieblichen Altersversorgung (bAV). Zu diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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