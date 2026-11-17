Die Preise für Neubauten sind im Oktober erneut gestiegen, und zwar auf einen neuen Höchststand. Auch bei Bestandshäusern weist die Preiskurve nach oben, wie neue Daten des Hauspreis-Index von Europace zeigen. Derweil ergibt sich bei der Preisentwicklung von Eigentumswohnungen ein anderes Bild. Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite Europace hat Daten des Hauspreis-Index EPX für Oktober veröffentlicht. Der Index basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.