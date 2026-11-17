Die Preise für Neubauten sind im Oktober erneut gestiegen, und zwar auf einen neuen Höchststand. Auch bei Bestandshäusern weist die Preiskurve nach oben, wie neue Daten des Hauspreis-Index von Europace zeigen. Derweil ergibt sich bei der Preisentwicklung von Eigentumswohnungen ein anderes Bild. Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite Europace hat Daten des Hauspreis-Index EPX für Oktober veröffentlicht. Der Index basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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