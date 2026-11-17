Vösendorf, Wien (ots) -Zum ersten Mal war der Smartphonehersteller vivo am vergangenen Wochenende auf der Photo+Adventure, Österreichs größter Fotografiemesse, vertreten. Mit der neuen X500-Serie, professionellen Bodypainting Shootings und Expertenwissen von ZEISS zeigte vivo, welche Möglichkeiten Smartphone-Fotografie mittlerweile bietet.Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Beim ersten Auftritt auf der Photo+Adventure am 14. und 15. November in Vösendorf demonstrierte vivo, dass Smartphone-Kameras mit professioneller Fotoausrüstung mithalten können. Im Mittelpunkt standen dabei die neue X500-Serie von vivo, die Besucher:innen direkt vor Ort ausprobieren konnten, sowie zwei Expertenvorträge gemeinsam mit dem langjährigen Partner und Optikspezialisten ZEISS.Am eigenen Messestand präsentierte vivo seine neue X500-Serie mit dem vivo X500 Pro Max und dem X500 Pro. Besucher:innen hatten die Möglichkeit, die Modelle kennenzulernen und sich von den Kamerafunktionen zu überzeugen. Zu den technischen Highlights zählen die gemeinsam mit ZEISS entwickelte Kameratechnologie mit einer äquivalenten Brennweite von bis zu 400 mm sowie 4K-Videoaufnahmen mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde (fps). Wie sich die Kameratechnologie in der Praxis einsetzen lässt, konnten Fotografiebegeisterte in der Shooting-Area der Photo+Adventure testen. Dort standen kunstvoll bemalte Models für Shootings bereit, die Besucher:innen mit dem vivo X500 Pro Max fotografieren konnten. Die außergewöhnlichen Motive boten Gelegenheit, verschiedene Kamerafunktionen direkt auszuprobieren.Expertenwissen von vivo und ZEISS: Smartphone-Fotografie neu entdeckenAuch auf der Vortragsbühne war vivo an beiden Messetagen vertreten. Unter dem Titel "Photography adventures with vivo - Smartphone-Fotografie neu entdecken" zeigten Oliver Schindelbeck von ZEISS und Videograf Jens Rose, worauf es bei gelungenen Smartphone-Aufnahmen ankommt. Von Kameraeinstellungen über kreative Aufnahmetechniken bis hin zum Einsatz bei professionellen Shootings: Die beiden Experten teilten wertvolle Praxistipps und zeigten anhand konkreter Beispiele, wie sich mit dem Smartphone hochwertige Fotos und Videos aufnehmen lassen.Weitere Informationen unter vivo-official.comMedia contact:Shu On KwokPR Contactshuon.kwok@laika.berlin+49 16094643872Original-Content von: vivo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126833/6392573