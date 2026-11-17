Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat das OncoMate MSI Dx Analysis System von Promega zugelassen, das als Begleitdiagnostikum für KEYTRUDA, die Anti-PD-1-Therapie von Merck (außerhalb der USA und Kanadas als MSD bekannt), Patienten mit soliden Tumoren mit hoher Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H) identifizieren soll.

Das OncoMate MSI Dx Analysis System ist ein PCR-basierter Assay zur Bestimmung des MSI-Status in soliden Tumorgeweben. Der MSI-Status kann als Grundlage für Therapieentscheidungen herangezogen werden und Strategien der Präzisionsonkologie unterstützen.

"Diese Zulassung unterstreicht unser Engagement, bedeutende diagnostische Lösungen zu entwickeln, die höchsten Qualitäts- und regulatorischen Anforderungen entsprechen", so Alok Sharma, Global Clinical Market Director bei Promega. "Mit unserem Test lassen sich Patienten der Therapie zuordnen, die ihnen am wahrscheinlichsten hilft. Dabei arbeiten wir eng mit unseren Pharma-Partnern und den behandelnden Ärzten zusammen, die die Ergebnisse des Assay nutzen."

Die Zulassung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Merck, dem Vermarkter von KEYTRUDA. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen daran, die personalisierte Medizin voranzutreiben und den Zugang zu Diagnostika zu erweitern, die fundierte Therapieentscheidungen ermöglichen.

Das OncoMate MSI Dx Analysis System war zuvor von der FDA als erster PCR-basierter molekularer Diagnosetest freigegeben worden, mit der sich Patienten mit Darmkrebs identifizieren lassen, die möglicherweise von weiteren Tests zur Diagnose des Lynch-Syndroms profitieren. Er ist außerdem als Begleitdiagnostikum zugelassen, um Patienten mit mikrosatellitenstabilem (MSS) Endometriumkarzinom zu identifizieren, die möglicherweise von einer Behandlung mit KEYTRUDA in Kombination mit LENVIMA (Lenvatinib) profitieren, dem oral verfügbaren Multi-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor, der von Eisai entdeckt wurde. Diese Zulassungen gelten für die Vereinigten Staaten und ihre Territorien. Die MSI-Technologie von Promega trägt zudem die CE-Kennzeichnung gemäß IVDR in der Europäischen Union und wurde von der chinesischen National Medical Products Administration (NMPA) als Begleitdiagnostikum zugelassen, um Patienten mit soliden MSI-H-Tumoren zu identifizieren, die möglicherweise von einer Behandlung mit KEYTRUDA profitieren.

KEYTRUDA ist indiziert für erwachsene und pädiatrische Patienten mit inoperablem oder metastasiertem Krebs mit hoher Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H) oder Mismatch-Reparatur-Defizienz, deren Erkrankung nach einer vorherigen Behandlung fortgeschritten ist und für die keine zufriedenstellenden alternativen Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen. KEYTRUDA ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp Dohme LLC, einer Tochtergesellschaft von Merck Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA.

Weitere Informationen zur MSI-Technologie von Promega finden Sie unter www.promega.com/MSI

Über Promega Corporation

Die Promega Corporation ist ein Marktführer im Bereich der Bereitstellung innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 4.000 Produkte, die eine Reihe von biowissenschaftlichen Arbeiten in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und molekulare Diagnostik unterstützen. Diese Tools und Technologien fanden im Laufe der letzten 45 Jahre eine immer breitere Anwendung und werden heute von Wissenschaftlern und Technikern in akademischen und staatlichen Forschungslaboratorien, in der Forensik, in der Pharmazie, in der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison (Wisconsin), USA. Das Unternehmen unterhält zudem Niederlassungen in 16 Ländern und arbeitet weltweit mit mehr als 50 Vertriebspartnern zusammen. Erfahren Sie mehr unter promega.com

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