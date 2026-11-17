BERLIN (dpa-AFX) - Erstmals steht Bayern im Vergleich der Länder an der Spitze des SKL Glücksatlas: Mit 7,12 Punkten bei der Lebenszufriedenheit leben dort die glücklichsten Menschen in Deutschland, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 7,11 Punkten. Die Skala reicht von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (völlig zufrieden). Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 7,00 Punkten. Gemeinsam haben die beiden Länder, dass die Bevölkerung vergleichsweise jung ist, mehr Kinder geboren werden und der Lebensstandard sowie die Gesundheitsversorgung gut sind. Im vergangenen Jahr hatte noch Hamburg das Ranking angeführt.

Insgesamt ist die Lebenszufriedenheit der Deutschen dem Glücksatlas zufolge wieder etwas gesunken - diesmal um 0,09 Punkte. Grund für den Rückgang sind demnach hohe Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheit, insbesondere bei jungen Menschen und Familien.

Es sei weniger entscheidend, dass der Anteil der Unzufriedenen leicht von 8 auf 9 Prozent gestiegen ist, heißt es im SKL Glücksatlas. Größere Auswirkungen habe, dass der Anteil der Hochzufriedenen von 48 auf 44 Prozent gesunken sei.

Insgesamt seien die Deutschen nicht unzufriedener, das Glück verlagere sich aber zur Mitte hin. "Immer mehr Deutsche sind mit ihrem Leben mäßig zufrieden", sagt Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg, wissenschaftlicher Leiter des SKL Glücksatlas. Die Staatliche Klassenlotterie (SKL) ist Partner des Glücksatlas. Grund zur Sorge sei das neue Niveau nicht: Die Deutschen sind dem Atlas zufolge etwa so zufrieden wie vor zehn Jahren. Befragte bewerten ihr Leben

Basis des SKL Glücksatlas sind zwölf repräsentative Befragungswellen des Instituts für Demoskopie Allensbach, bei denen zwischen Juli 2025 und Juni 2026 insgesamt 12.461 Menschen in Deutschland befragt wurden. Auch Daten aus einem Onlinepanel des Meinungsforschungsinstituts Ipsos wurden für vertiefende Analysen herangezogen. Befragte bewerten ihr Leben selbst und entscheiden, welche Rolle Arbeit, Familie und Freizeit für sie spielen. Aber auch die objektive Lebensqualität wird anhand von Einkommen, Demografie, Umwelt und Sicherheit erfasst.

In einigen Bundesländern, etwa Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Bremen, sind die Menschen glücklicher, als es die objektiven Bedingungen erwarten lassen. In anderen Bundesländern wie Niedersachsen, dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern dagegen ist die objektive Lebensqualität grundsätzlich recht hoch, die Menschen sind aber unzufriedener. Frauen, junge Erwachsene und Arbeitslose weniger zufrieden

Die schlechte Wirtschaftslage drückt den Ergebnissen zufolge auf die Stimmung, allerdings nicht überall gleich. Vor allem Frauen (-0,12), junge Erwachsene zwischen 18 und 39 Jahren (-0,31) und Arbeitslose (-0,24) gaben eine gesunkene Lebenszufriedenheit an. Auch Schülerinnen und Schüler sowie Studierende (-0,31), Großfamilien (-0,24) und Alleinerziehende (-0,21) verlieren Punkte im Ranking. "Paarhaushalte dagegen bleiben nahezu unberührt" (-0,01), heißt es im Glücksatlas. Die Kluft zwischen Arm und Reich wachse.

Gleichzeitig ist der Rückgang der Lebenszufriedenheit im Osten (-0,11 auf 6,80) etwas größer als im Westen (-0,09 auf 7,06). Wirtschaftliche Unterschiede erklären dem SKL Glücksatlas zufolge immer weniger die sogenannte Glückslücke zwischen Ost und West. Vielmehr zeigten neuere Analysen, dass die Bevölkerungsstruktur, etwa das höhere Durchschnittsalter im Osten sowie unterschiedliche Lebenserfahrungen, stärker ins Gewicht fallen. Zufriedenheit mit Arbeit, Familie und Einkommen

Neben der allgemeinen Lebenszufriedenheit wird auch die Zufriedenheit mit der Arbeit, der Familie und dem Einkommen erfragt. Vor allem beim Geld wird deutlich: Die Zufriedenheit mit der finanziellen Lage sinkt erneut um 0,05 Punkte auf 6,75. Am stärksten betroffen sind junge Erwachsene: Die 8- bis 24-Jährigen verlieren 0,22 Punkte. Und im Osten ist der Rückgang bei der Einkommenszufriedenheit aller Befragten mit -0,08 Punkten doppelt so hoch wie im Westen (-0,04).

Beeinflusst werde die Zufriedenheit mit dem Einkommen auch davon, wie man sein Einkommen im Vergleich zu anderen sieht, heißt es. Weil Einkommen und Vermögen in den vergangenen Jahren ungleicher verteilt waren, drücke dies auf die Stimmung. Steigende Reallöhne federten den Rückgang allerdings etwas ab.

Die Zufriedenheit mit dem Familienleben erhole sich weiterhin (+0,03) nach dem Einbruch während der Corona-Zeit. Vom Niveau der 2010er Jahre, als die Zufriedenheit mit dem Familienleben knapp unter 8 Punkten lag, sei sie mit 7,74 Punkten allerdings noch ein gutes Stück entfernt.

Die Zufriedenheit mit dem Beruf sei in diesem Jahr nur minimal gesunken. Mit 7,37 Punkten erreichte sie den dritthöchsten Wert der letzten elf Jahre. Ein Grund ist das Homeoffice, das Flexibilität schaffe und Pendeln erspare. Ein Viertel bis ein Drittel der Beschäftigten arbeitet demnach mindestens einmal pro Woche von zu Hause. Außerdem arbeiten mehr Menschen in Teilzeit, machen weniger Überstunden und seien seltener krank. "Noch besser stünde die Arbeitszufriedenheit wohl da, wenn nicht in manchen Branchen die Angst um den Job umginge und die Arbeitslosigkeit zuletzt gestiegen wäre", heißt es im SKL Glücksatlas./DP/jha/