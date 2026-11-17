Köln (ots) -Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Stimmung der Fach- und Führungskräfte in der deutschen Chemie- und Pharmabranche insgesamt kaum verändert. Bei einzelnen Unternehmen gibt es hingegen deutliche Abweichungen. Das zeigt die diesjährige Befindlichkeitsumfrage des VAA unter den außertariflichen und leitenden Angestellten von Deutschlands drittgrößtem Industriezweig.Die Durchschnittsnote für die Personalpolitik der Unternehmen fällt mit 3,1 nur unwesentlich schlechter aus als im Vorjahr (3,0). "Die insgesamt stabile Stimmungslage sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in einzelnen Unternehmen durchaus erhebliche Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr gibt", so VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow. "Offenkundig stellt die Transformation unserer Branche einige Unternehmen vor große Herausforderungen. Und insbesondere wenn die daraus entstehenden Anpassungsprozesse mit dem Abbau von Arbeitsplätzen verbunden sind, drückt das natürlich erheblich auf die Stimmung."Teil der diesjährigen Umfrage des VAA waren Zusatzfragen zum Umgang der Unternehmen mit den aktuellen Herausforderungen der Branche wie den hohen Energiepreisen und den bürokratischen Hemmnissen. Bewertet wurden dabei unter anderem die strategische Ausrichtung und die Mitarbeiterkommunikation. "Die drei Unternehmen, die bei diesen Zusatzfragen am besten abgeschnitten haben, führen auch das Gesamtranking der Umfrage an", ist Gilow überzeugt. "Das ist kein Zufall, sondern zeigt, wie wichtig der richtige Umgang mit den Mitarbeitenden in einer Phase der Transformation ist."An der Spitze des Umfragerankings steht wie im Vorjahr der deutsche Zweig des niederländischen Chemieunternehmens Lyondellbasell, gefolgt vom Düsseldorfer Konsumgüter- und Klebstoffhersteller Henkel, der von Platz sieben auf Platz zwei geklettert ist. Auf Platz drei steht der Glasspezialist Schott aus Mainz. Ihre Platzierung im Personalranking deutlich verbessern konnten Clariant (von Platz zwölf im Vorjahr auf Platz vier) und Bayer (von 16 auf sechs).Deutlich zurückgefallen sind hingegen BASF (von sechs auf zwölf) und Röhm (von 13 auf 18) sowie der bayerische Chemiekonzern Wacker, der mit einer Verschlechterung von Rang vier auf Rang 17 den deutlichsten Rückgang bei der Platzierung verzeichnen muss.Die jährliche VAA-Befindlichkeitsumfrage (https://www.vaa.de/presse/publikationen/umfragen/befindlichkeitsumfrage) wurde 2026 zum 25. Mal durchgeführt. Sie ist ein anerkanntes und unabhängiges Barometer für die Stimmung der außertariflichen und leitenden Angestellten in der Branche. An der Befindlichkeitsumfrage von Anfang September bis Mitte Oktober beteiligten sich mehr als 3.000 Personen.Ansprechpartner für Rückfragen:Christoph Janik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Analyse und Statistik,Tel: +49 221 160010,E-Mail: christoph.janik@vaa.de,www.vaa.de.Original-Content von: VAA - Fach- und Führungskräfte Chemie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134575/6392580