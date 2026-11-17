Volkslieder gelten oft als "gemeinfrei". Das bedeutet, dass sie ohne Lizenz gesungen und veröffentlicht werden dürfen. Trotzdem ließ ein Unternehmen das Youtube-Video einer Musikerin sperren. Was steckt dahinter? Volkslieder, an denen niemand die Rechte besitzt, gelten als "gemeinfrei". Sie dürfen grundsätzlich gesungen, bearbeitet und veröffentlicht werden, ohne dass eine Lizenz nötig ist. Auf diesen Grundsatz stützte sich auch die Musikerin Samantha ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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