München (ots) -Der rasante Wandel von Berufswelt und Gesellschaft, angetrieben von Künstlicher Intelligenz sowie veränderten Ansprüchen an jeden Einzelnen, verunsichert viele Studieninteressierte. Um hier Orientierung und Sicherheit zu geben, führt studieren.de ein neues und innovatives Analyse-Instrument ein: den "Future Check" für Studiengänge.Denn Zukunftsfähigkeit basiert nicht auf der Suche nach einem vermeintlich perfekten Studiengang, sondern auf Fähigkeiten, die im Laufe des Werdegangs erworben werden. Genau hier setzt ein Studium mit Zukunft an: Es geht über eine reine Fachausbildung hinaus und vermittelt neben Spezialwissen auch wertvolle Kompetenzen, wie zum Beispiel die Fähigkeit sich eigenständig in komplexe Sachverhalte einarbeiten zu können.Ab sofort zeigt der "Future Check" direkt in den Studiengangsbeschreibungen, welche Zukunftskompetenzen, sogenannte Future Skills, in dem jeweiligen Studium besonders gefördert werden. Darüber hinaus lässt sich die Suche nach Studiengängen gezielt nach zukunftsrelevanten Fähigkeiten filtern, sodass Studieninteressierte direkt sehen können, welche Studienangebote welche Future Skills vermitteln. Inspiriert von dem aktuellen Future-Skills-Framework 2030 des Stifterverbandes, visualisiert studieren.de die individuelle Gewichtung von Kompetenzen aus den fünf Bereichen: grundlegende, transformative, gemeinschaftsorientierte, digitale und technologische Zukunftskompetenzen.Der kostenfreie Service ist intuitiv in die Plattform integriert und hilft Studieninteressierten dabei, Studiengänge gezielt anhand zukunftsrelevanter Themen zu vergleichen, die ihnen persönlich wichtig sind. Ob kritisches Denken, KI-Souveränität oder Teamfähigkeit: studieren.de macht die Zukunftsorientierung im Studium greifbar.Links:Future-Skills-Suchmaschine für Studiengänge, https://studieren.deStudium mit Zukunft - und was das für Dich bedeutet, https://studieren.de/future-skills.0.htmlÜber studieren.de:studieren.de ist Deutschlands erste und führende Suchmaschine für Studiengänge. Seit 1997 nutzen studieninteressierte Schüler:innen, Lehrer:innen, Berufsberater:innen und Eltern die umfassende Datenbank des Portals, die in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen kontinuierlich aktualisiert und erweitert wird.Pressekontakt:Maja Peterm.peter@studieren.de089 552790 518studieren.deIsartalstr. 4980469 MünchenOriginal-Content von: xStudy SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76207/6392586