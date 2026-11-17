DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BP CAPITAL MKTS 15/27 MTN XS1190974011 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAPITAL MKTS 17/29 MTN XS1637863546 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAPITAL MKTS 18/28 MTN XS1851278777 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 19/31 MTN XS1992927902 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 19/27 MTN 4BPE XS1992931508 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 20/28 MTN XS2135799679 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 20/32 MTN XS2135801160 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 20/UND FLR XS2193662728 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MARK. 24/31 MTN XS2902720171 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 24/UND FLR XS2943715164 18.11.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BP CAPITAL MKTS 15/27 MTN XS1190974011 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAPITAL MKTS 17/29 MTN XS1637863546 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAPITAL MKTS 18/28 MTN XS1851278777 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 19/31 MTN XS1992927902 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 19/27 MTN 4BPE XS1992931508 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 20/28 MTN XS2135799679 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 20/32 MTN XS2135801160 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 20/UND FLR XS2193662728 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MARK. 24/31 MTN XS2902720171 18.11.2026 HZE/EOT
BP CAP.MKTS 24/UND FLR XS2943715164 18.11.2026 HZE/EOT
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