Leipzig (ots) -Ein Auto besteht aus tausenden Teilen: Doch jedes erzählt auch etwas über die Zukunft von Industrie, Arbeit und Wohlstand in Deutschland. Die MDR-Doku "Zwickau-Komplex: Stadt, Land, Auto" geht an den traditionsreichen Automobilstandort Zwickau und zeigt, wie eng dessen Zukunft mit globalen Lieferketten und immer höher werdenden Wettbewerbsdruck verknüpft ist. Die von Hoferichter & Jacobs produzierte MDR-Doku kann ab sofort in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/mdr/zwickau-komplex-mit-gebaerdensprache/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS8zYzkyODQ1ZC04NjllLTQ5YjAtYjBkZi0wNDUwNTk1MWYyNTI) gestreamt werden und läuft am 18. November, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.In Zwickau ist Volkswagen allgegenwärtig. Seit dem Aufbau des Werks nach der Wiedervereinigung hat der Konzern die Stadt und ihr Umland geprägt. Millionen Fahrzeuge sind seitdem vom Band gelaufen, tausende Menschen fanden Arbeit. Rund um das Werk ist ein enges Netz aus Zulieferern, Logistikern und Dienstleistern entstanden: Eine ganze Region wuchs mit dem Werk. Und auch jenseits dieser Arbeitsplätze ist VW-Teil des regionalen Alltags: Beschäftigte kaufen ein, gehen zum Fußball, bringen ihre Kinder in Vereine und geben ihr Geld in der Region aus.Wie eng diese Verbindungen sind, zeigt sich, wenn sich der Markt verändert. Der Umstieg auf die Elektromobilität hat Zwickau zum ersten reinen E-Auto-Standort von Volkswagen gemacht. Doch Zwickau steht unter Druck. Die Konkurrenz kommt längst nicht mehr nur aus Wolfsburg, Stuttgart oder München. Chinesische Hersteller drängen mit neuen Technologien und günstigeren Fahrzeugen auf den europäischen Markt. Für die viertgrößte sächsische Stadt bedeutet es neue Unsicherheit, über Arbeitsplätze und die Zukunft des Standorts. Für die Region stellt sich eine zentrale Frage: Wie viel Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen kann eine Stadt tragen?Für viele Familien hängt die Zukunft an einem Werkstor. Der Film folgt den Spuren, die von der Werkhalle bis in den Alltag führen. Zu Menschen, deren Arbeitsplatz direkt von VW abhängt, zu Unternehmen, die ihre Aufträge aus dem Werk bekommen, und zu denen, für die die Folgen erst auf den zweiten Blick sichtbar werden. Was passiert bei einem Zulieferer, wenn Bestellungen zurückgehen? Was bedeutet weniger Kaufkraft für eine Bäckerei? Und welche Rolle spielt der Fußballverein, wenn ein Unternehmen, das über Jahrzehnte Identität und Zusammenhalt gestiftet hat, plötzlich selbst zum Unsicherheitsfaktor wird?Dabei geht es auch um ein Lebensgefühl. In Zwickau wird seit mehr als hundert Jahren Autogeschichte geschrieben: August Horch etablierte hier mit Horch und Audi gleich zwei Werke, die wenig später Teil der mächtigen Auto-Union mit den vier Ringen wurden. Zu DDR-Zeiten rollt der Trabant vom Band. Nach der Wiedervereinigung übernimmt Volkswagen den Standort. An diese Aufbaujahre erinnert sich eine ganze Generation: als Menschen gemeinsam ein neues Werk aus dem Boden stampften und darin ein Versprechen für die Zukunft sahen. Und um die Frage, was von diesem Versprechen bleibt, wenn Leistung und wirtschaftlicher Erfolg nicht mehr selbstverständlich zusammengehören.In der neuen MDR-Doku "Zwickau-Komplex: Stadt, Land, Auto" wird so die Zerlegung eines Autos zum visuellen Ankerpunkt für die Suche nach globalen Abhängigkeiten.Während das Fahrzeug Stück für Stück zerlegt wird, legt der Film die Verbindungen frei, die eine ganze Region tragen. Am Ende geht es um weit mehr als Autos: um Arbeit, Identität und die Frage, wie sicher die Zukunft einer Stadt noch ist.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6392596