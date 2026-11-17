Berlin (ots) -Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert die Bundesregierung auf, ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einzulösen und die Stromsteuer endlich für alle auf das europäische Mindestniveau zu senken. Der Koalitionsausschuss muss dazu heute eine verbindliche Entscheidung treffen. Die Senkung würde nicht nur private Haushalte entlasten, sondern auch den Umstieg von fossilen Energien auf klimafreundliche Technologien wie Wärmepumpen und Elektroautos attraktiver machen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte eine entsprechende Entscheidung für den heutigen Koalitionsausschuss angekündigt.Dazu sagt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH:"Die Bundesregierung muss heute Abend endlich die vollständige Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau für alle Haushalte beschließen. Bundeskanzler Merz steht hier im Wort. Eine halbherzige Kompromisslösung mit einer nur teilweisen Absenkung wäre angesichts der hohen Energiekosten völlig unzureichend. Die Stromsteuersenkung ist längst überfällig, reicht aber bei Weitem nicht aus. Wir fordern ein zusätzliches Entlastungspaket für Haushalte mit geringem Einkommen. Dazu gehört ein vergünstigtes Grundkontingent von einigen Hundert Kilowattstunden Strom pro Jahr. Über die genaue Höhe und die Einkommensgrenzen muss diskutiert werden. Entscheidend ist, dass die Unterstützung gezielt bei den Menschen ankommt, die sie wirklich brauchen. Gleichzeitig ist die Stromsteuersenkung ein wichtiger Hebel für die Energiewende: Günstiger Strom macht Elektroautos und Wärmepumpen attraktiver und erleichtert den Abschied von Öl und Gas. Genau diese Lenkungswirkung brauchen wir, wenn die klimafreundliche Transformation gelingen soll.Dass Finanzminister Klingbeil die Stromsteuersenkung mit Verweis auf fehlendes Geld ablehnt, ist angesichts der jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung absurd. Erst vergangene Woche hat die Koalition die geplante Umlage der Plastiksteuer auf die verantwortlichen Unternehmen gestoppt. Dabei könnte die geplante Plastiksteuer jährlich rund 1,5 Milliarden Euro einbringen und damit auch zur Finanzierung der Stromsteuersenkung beitragen. Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung die Verpackungsindustrie mit Milliarden schont, aber bei der Entlastung privater Haushalte jeden Euro umdreht. Diese Politik auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger muss ein Ende haben."Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6392604