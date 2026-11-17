Deutschland stellt weitere 300 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 273 Millionen Euro, für US-Rüstungslieferungen an die Ukraine bereit. Im Mittelpunkt stehen Patriot-Lenkflugkörper, womit vor allem die börsennotierten Hersteller RTX und Lockheed Martin als mögliche Profiteure in den Blick rücken. Bei ergänzenden europäischen Luftabwehrvorhaben bestehen außerdem konkrete Verbindungen zu Hensoldt, Airbus und Kongsberg.Verbündete finanzieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de