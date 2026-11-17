Die Deutsche-Bank-Aktie ist am Dienstag nach Berichten über mögliche Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung deutlich gefallen. Millionen interner Dokumente sollen zeigen, dass das Geldhaus Warnungen zugunsten lukrativer Kundenbeziehungen überging. Der Konzern verweist auf umfassende Reformen und erwartet keine nennenswerten finanziellen Folgen. Anleger reagieren mit Verkäufen Im frühen Handel verlor die Deutsche-Bank-Aktie zeitweise 6,2 ...

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