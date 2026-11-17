Zürich (ots) -Die Eröffnung der 21. Berufsmesse Zürich war geprägt von gastronomischem Glanz: Spitzenköchin Elif Oskan lernte ihr Handwerk von der Pike auf - mit einer Berufslehre. Die Berufsmesse Zürich ist vom 17. bis 21. November 2026 der Treffpunkt für Jugendliche, Eltern und Ausbildungsbetriebe, wo Berufe ausprobiert und erlebt werden können.In den Messehallen in Oerlikon wurde am Dienstagmorgen bereits emsig gesägt, gehämmert, abisoliert, gekocht, frisiert, gebaggert, gebacken und gebohrt, als die Eröffnungsfeier startete: "Die Begeisterung der jungen Menschen liegt förmlich in der Luft", meinte die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Die Berufsmesse zeige, wie vielfältig und leistungsfähig die Berufsbildung sei.Steiner eröffnete in ihrem letzten Amtsjahr als Vorsteherin des Bildungsdepartements zum elften Mal die Berufsmesse Zürich. Sie biete Einblick in die Praxis und sei in den vergangenen Jahren stärker auf die Jugendlichen und ihre Vorlieben zugeschnitten worden - ausprobieren sei erwünscht. "Und das sieht, hört und riecht man." Drei Viertel aller Schülerinnen und Schüler im Kanton Zürich entscheiden sich für eine Berufslehre.Von der Köchin zur UnternehmerinAuch die international bekannte Spitzenköchin Elif Oskan mit 15 Gault-Millau-Punkten hatte sich einst für eine Berufslehre entschieden. Unter dem Motto "Eine Lehre, viele Bühnen" zeigte die Gastrednerin auf, dass die Lehre für sie kein Umweg, sondern der Anfang ihrer persönlichen Geschichte war. Damit outete sich die Inhaberin des Restaurants GÜL und des MARKÜS als überzeugte Verfechterin der Berufslehre.Ihre Entscheidung stiess anfangs auf Widerstand. Ihre aus der Türkei eingewanderten Eltern, die das duale Berufsbildungssystem nicht kannten, waren von ihrer Berufswahl zunächst wenig begeistert. Für ihren Werdegang sei es aber "elementar wichtig gewesen, dass ich eine Lehre gemacht habe", betonte sie. Heute seien ihre Eltern, die für sie zunächst eine akademische Karriere vorsahen, sehr stolz auf sie: als Unternehmerin mit 52 Angestellten, als Kochbuchautorin und als Teilnehmerin verschiedener TV-Formate wie "Kitchen Impossible" oder "The Taste".2010 begann Oskan ihre Kochlehre im Seehotel Sonne in Küsnacht (ZH). Die Ausbildung verlangte ihr viel ab. "Es war extrem streng. Ich habe viele Geburtstage von Freunden, den runden Geburtstag meines Vaters und Beerdigungen verpasst." Und sie bereute ihren Berufsweg nie. Es sei Intuition gewesen, die sie zur Berufswahl führte und neun Jahre nach Lehrbeginn, 2019, zur Eröffnung ihres eigenen türkischen Restaurants. Als Kleinkind mit ihren Eltern aus Südostanatolien nach Zürich eingewandert, wuchs sie inmitten vieler Sprachen und mit "unglaublich viel grossartigem Essen" auf. In der Küche ihrer Mutter entdeckte sie früh ihre Leidenschaft für türkische Hausmannskost. Für ihre Mutter sei Essen viel mehr als Nahrung: Es könne Gespräche eröffnen und Menschen Geborgenheit vermitteln. Bei allen Privilegien, die ihr Karriereweg ihr gebracht habe: Das grösste Geschenk sei wohl der Zugang zu Menschen übers Essen. "Gastronomie und Menschen - das gehört einfach zusammen."Warum sie ihrem Beruf treu bleibt, wurde ihr bei einem Klassentreffen bewusst: Von 28 ehemaligen Klassenkameraden waren nur noch zwei im erlernten Beruf tätig. "Es braucht die Liebe zum Handwerk. Ich liebe Kochen, egal was ich mache." Die schönsten Momente im Restaurant erlebe sie durch ehrliches Feedback ihrer Gäste. "Die Lehre war für mich daher nie ein Trostpreis, es war eine klare Entscheidung. Weil ich glaubte, dass all meine Träume durch die Lehre erfüllt werden würden. Es war der Anfang."Das Berufsbildungssystem lasse viele Möglichkeiten offen. Deshalb müsse die Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssystems stärker kommuniziert werden, fand Oskan: "Es stehen einem alle Türen offen." Die Berufswahl sei nicht endgültig. Wichtig sei, einen Ort zu finden, an dem man die Zeit etwas vergesse. "Ich würde mich für nichts anderes entscheiden als für die Lehre", schloss sie.Aushängeschild für die BerufslehreThomas Hess, Geschäftsführer des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Zürich, verabschiedete sie mit den Worten: "Du bist ansteckend. Ein riesiges Aushängeschild fürs gesamte Berufsbildungssystem."Hess hatte einleitend die Jobgarantie für Akademiker hinterfragt. Selbst für hoch qualifizierte Absolventen sei der Berufseinstieg schwieriger geworden. Programmieren, analysieren, recherchieren und Texte schreiben - die künstliche Intelligenz liefere dies in erstaunlicher Qualität. Auch vor Gewerbebetrieben mache sie nicht halt: Sie könne Baupläne zeichnen oder Möbelstücke designen. Doch handwerkliche und soziale Kompetenzen blieben gefragt. Elektroinstallationen müssten verlegt, Senioren sozialkompetent betreut werden - im Idealfall weiterhin von Menschen. Diese Fähigkeiten gewännen sogar an Bedeutung."Wir brauchen hervorragende Akademiker, aber genauso hervorragende Berufsleute", so Hess. Wer gut ins Berufsleben starten wolle, brauche ein solides Berufsfundament. In den vielfältigen KMU und Unternehmen gebe es Platz für alle. Die in der Lehre vermittelten Kompetenzen und die Einsatzbereitschaft seien durch KI nicht ersetzbar. "Auch in Zukunft wird es Menschen brauchen, die nicht nur wissen, wie etwas funktionieren sollte, sondern auch dafür sorgen, dass es auch wirklich funktioniert."Welche Berufe gefragt sind, zeigt auch die Berufsmesse: An 100 Ständen werden rund 240 Grundbildungen vorgestellt. Hess dankte den Berufsverbänden und Ausbildungsbetrieben für ihre Beteiligung an der Messe und an der Ausbildung.Die Eröffnungsfeier wurde musikalisch von der Jugendband Fiddle Jammer aus Winterthur mit einigen neu interpretierten Volksstücken aus dem Balkan.Starke Partner für die BerufsbildungOrganisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der MCH Exhibitions & Events. Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind SRF, Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.Pressekontakt:Patrizia Ciriello, Marketing & Communications Manager MCH Exhibitions & Events GmbH | Messe Zürich | CH-8050 ZürichTel. +41 58 206 22 58 | patrizia.ciriello@berufsmessezuerich.chOriginal-Content von: Berufsmesse Zürich / MCH Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008928/100943655