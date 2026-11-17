Als wenn die Stimmung an der Börse nicht schon angespannt genug wäre, steht heute Abend nach US-Börsenschluss und damit inmitten der Turbulenzen bei den großen Technologieaktien die Zahlenvorlage des wohl größten Aushängeschilds für Künstliche Intelligenz im Kalender. "Risk-off" lautet vor diesem Ereignis ganz eindeutig die Devise, nicht nur in New York, sondern auch in Frankfurt. Der DAX rutschte heute weiter ab und verliert damit die Marke von 27 000 Punkten zunächst aus den Augen.

Die amerikanischen Verbraucher zeigen sich weiterhin bemerkenswert ausgabefreudig. Die Einzelhandelsumsätze sind stärker gestiegen als prognostiziert und unterstreichen damit die anhaltende Stabilität des privaten Konsums. Gleichzeitig signalisieren die höheren Import- und Exportpreise, dass der Inflationsdruck noch längst nicht überwunden ist. Für die US-Notenbank entsteht daraus eine Ausgangslage, in der weitere Zinserhöhungen nicht nur wahrscheinlicher, sondern angesichts der robusten Konjunktur auch wirtschaftlich verkraftbarer erscheinen. Die gute Nachricht für die Realwirtschaft wird damit zur schlechten Nachricht für die Finanzmärkte.

Zusätzlich verschärfen erneute Äußerungen aus den Reihen der amerikanischen Notenbank die Verunsicherung. Ein Fed-Mitglied hat heute abermals die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen betont. Damit wächst die Sorge, dass die Geldpolitik länger restriktiv bleiben könnte als bislang erwartet. Die Anleger müssen ihre Zinserwartungen entsprechend anpassen und die Bewertungen vieler Aktien erneut hinterfragen. Besonders Unternehmen mit hohen Investitionsausgaben und einem großen Finanzierungsbedarf geraten dadurch unter Druck.

Das gilt insbesondere für die großen amerikanischen Technologiekonzerne und ihre milliardenschweren Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur. Die sogenannten Hyperscaler investieren enorme Summen in Rechenzentren, Hochleistungschips und die dafür notwendige Energieversorgung. Steigende Finanzierungskosten könnten die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte zunehmend belasten und die Erwartungen an zukünftige Gewinne dämpfen. Nach den jüngsten Warnungen vor einer möglichen KI-Blase reagieren die Investoren auf solche Risiken besonders empfindlich. Der KI-Boom steht damit nicht nur hinsichtlich seiner Wachstumsperspektiven, sondern zunehmend auch mit Blick auf seine Finanzierung auf dem Prüfstand.

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