Hamburg (ots) -Augenärzte haben in den vergangenen Jahren nach Recherchen des Politikmagazins Panorama geschätzt Hunderte Millionen Euro zu viel kassiert und ignorieren offenbar die Rechtslage. Im Mai 2026 hatte der NDR bereits berichtet, dass viele Augenärzte bei Grauer-Star-Operationen ungerechtfertigte Zuzahlungen für spezielle Linsen kassieren, für sogenannten asphärischen Monofokallinsen. Die neue Recherche "Haben Augenärzte Hunderte Millionen zu viel kassiert?" zeigt jetzt das Ausmaß der ungerechtfertigten Zuzahlungen.Weit über tausend Patientinnen und Patienten haben dem NDR nach dem Bericht im Mai geschrieben. Viele von ihnen haben auch Unterlagen von ihrer OP geschickt. Die Auswertung der Abrechnungen und Behandlungsverträge verdeutlicht das Ausmaß. Nach NDR Schätzungen dürften Hunderttausende Patienten betroffen sein. Die Unterlagen zeigen, dass insbesondere große Augenarztketten, aber auch einzelne Praxen für andere Linsen ebenfalls zu viel kassieren und die Rechtslage ignorieren.Für asphärische Monofokallinsen verlangen sie häufig deutlich mehr als 500 Euro pro Auge. Für andere Speziallinsen kassieren einige sogar mehr als 2000 Euro. Dabei sind die eigentlichen Linsen selbst viel günstiger."Es werden Dinge gemacht, die gar nicht nachvollziehbar sind", sagt Prof. Jan Tode von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), der sich für den NDR anonymisierte Abrechnungen exemplarisch angesehen hat. Er kritisiert im Interview mit dem ARD Politikmagazin Panorama, es werde "Menschen hier Geld aus der Tasche gezogen".Häufig werden etwa Untersuchungen doppelt abgerechnet, die eigentlich nur einmal - für beide Augen zusammen - berechnet werden dürfen. Teils werden auch enorm hohe Steigerungssätze für die ärztlichen Leistungen angeführt. Einzelne Untersuchungen würden "völlig überteuert" abgerechnet - "wohlweißlich, dass die Patienten das nicht verstehen und einfach abnicken", sagt Prof. Jan Tode.Zusätzlich wird vielen Patienten ein sogenannter Femto-Laser angeboten. In der Regel soll er zwischen 1.200 und 1.600 Euro kosten und die Operation präziser oder schonender machen. Wissenschaftlich ist jedoch kein Nutzen belegt. Bei dem Laser zeigt sich zudem, dass einige Praxen und Augenarztketten in den vergangenen Jahren diese Leistung weiter auf eine Art abgerechnet haben, die der Bundesgerichtshof in einem Fall schon 2021 für unzulässig erklärt hatte.Der Medizinrechtler Prof. Andreas Spickhoff von der Ludwig-Maximilians-Universität in München sagt im Panorama-Interview: "Bei den Rechnungen, die ich gesehen habe, werden Grenzen in vielfältiger Weise überschritten". Er sehe mehrere Anzeichen für ein "betrügerisches Vorgehen". Wenn etwa Maßnahmen, die medizinisch nicht nötig seien, immer wieder abgerechnet würden, "geradezu serienmäßig", dann handele es sich um "einen Abrechnungsbetrug, und zwar auch einen in einem besonders schweren Fall, weil er als gewerbsmäßig angesehen werden kann".Interne Unterlagen einer großen Kette sowie Schilderungen einer Insiderin zeigen zudem, dass manche Ärzte Prämien bekommen können, wenn sich Patienten für teure Linsen oder den Einsatz des Femto-Lasers entscheiden. Pro Patient können so mehrere hundert Euro zusammenkommen. Prof. Andreas Spickhoff bewertet solche Bonuszahlungen als "deutlich berufsrechtswidrig."Das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) hat Ende Oktober, auch als Reaktion auf die NDR Berichterstattung im Mai, ein Rundschreiben an alle Krankenkassen verschickt. Es hat sie dazu aufgerufen, ihre Versicherten besser über die Rechtslage zu informieren. Unter anderem sei es wichtig, darüber aufzuklären, für welche Linsen Versicherte keine Eigenanteile zahlen müssten.Doch die aktuelle NDR Recherche zeigt, dass viele Praxen offensichtlich diese Rechtslage ignorieren. Patienten berichten, dass ihnen trotz Nachfrage eine Operation mit asphärischen Monofokallinsen ohne Aufpreis verweigert wurde.Jährlich werden in Deutschland bis zu einer Million Grauer-Star-Operationen durchgeführt. Die Zahl der dabei verwendeten Sonderlinsen ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen, insbesondere in großen Ketten, die im Besitz von Finanzinvestoren sind. Das zeigt eine Auswertung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern für den NDR. Laut diesen Daten zahlen wohl mittlerweile mehr als ein Viertel aller Patientinnen und Patienten Extrakosten für eine Sonderlinse. In vielen Fällen dürften diese laut den NDR Recherchen überhöht sein. Hinzu kommen die Zuzahlungen für den Femto-Laser. Daten dazu, wie häufig er bei Grauer-Star-OPs eingesetzt werden, gibt es jedoch nicht.Das Bundesgesundheitsministerium teilte schriftlich mit, dass es "derzeit keinen unmittelbaren gesetzgeberischen Regulierungsbedarf" sehe. Es verweist unter anderem darauf, dass die Krankenkassen dazu aufgerufen wurden, ihre Versicherten besser über die Rechtslage zu informieren.Die neue Recherche ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar. Hier können Sie die Panorama 3 Recherche aus Mai anschauen: https://ots.de/hTWbWvMehr Informationen zu dem Thema unter: ndr.de/augenaerztePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6392605