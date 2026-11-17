Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Apple-Aktie am Dienstag bei "Outperform" belassen, das Kursziel liegt weiterhin bei 380 US-Dollar. Anlass der Studie war der Ausbau von Rechenzentren, dessen Rahmenbedingungen sich nach den Zwischenwahlen zum US-Kongress verändert haben. Was bedeutet das für Anleger, die auf Apple setzen? Zwischenwahlen verändern Rahmenbedingungen Analyst Varun Govindaraj verweist darauf, dass die Zwischenwahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de